PNV defiende el informe sobre el Estatuto para partir hacia uno nuevo

19/09/2015

Por otra parte, EH Bildu ha declarado que se vive 'una auténtica batalla' por la 'imposición de un relato' y que el pasado 'nos está frenando'.

El PNV ha defendido la "relevancia" del informe sobre el impacto económico del incumplimiento estatutario, elaborado por el Gobierno Vasco, para "arrancar los trabajos" hacia un nuevo estatus y establecer las "nuevas bases políticas" para "alumbrarlo".

A juicio del portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, el informe dado a conocer esta semana por parte del Ejecutivo vasco "tampoco revela cosas extraordinarias, sino que eran conocidas".

"A la hora de arrancar en los trabajos para un nuevo estatus, ese futuro marco jurídico, estos datos sí son relevantes para que la ciudadanía sepa qué impacto económico tiene el incumplimiento del Estatuto", ha defendido. Según ha recordado, el informe refleja la situación del Concierto Económico y refleja que "empieza a tener visibles signos de fragilidad".

Mientras, EH Bildu, ha rechazado negociar un Estatuto con quienes han impedido su cumplimiento, y ha advertido de que "es tiempo de recuperar lo que es nuestro y, a partir de ahí, gestionar los recursos." "Pasados más de 30 años de la aprobación del Estatuto y viendo sus incumplimientos, la ciudadanía entiende que estamos en un momento histórico en que se nos quiere abocar a volver a pactar con quienes pactaron con nosotros y lo han incumplido", ha criticado.

Para el PSE-EE, "la cuenta" del Gobierno Vasco sobre la cantidad que Euskadi sumaría a su presupuesto en caso de completarse el Estatuto "no da". La parlamentaria del PSE-EE, Natalia Rojo, ha defendido que su formación está comprometida con el autogobierno y lo estará en el futuro "si existen condiciones de legalidad y acuerdo".

Por su parte, el PP ha censurado que los informes hablen de "cantidad" y no de "calidad en la gestión". "Lo que hay que ver es si lo que hemos tenido se ha gestionado bien. No se trata de cantidad sino de calidad en la gestión", ha indicado la parlamentaria del PP. Nerea Llanos, para añadir que no "se puede decir solo 'España nos roba' y luego no decir cómo se gestiona aquí lo que tenemos".

EH Bildu denuncia "una auténtica batalla" por la "imposición de un relato

EH Bildu ha asegurado que, en la actualidad, se vive "una auténtica batalla" por la "imposición de un relato haga interpretar todo del mismo modo" y que advertido de que el pasado "nos está frenando de manera decisiva" al intentar imponer "una determinada visión" de lo ocurrido en Euskadi.

Por su parte, el PNV ha considerado "posible" que la autocrítica "precise de más tiempo".

El PSE-EE ha advertido de que no se "bajará" ni rebajará el suelo ético establecido en la Ponencia de Paz y Convivencia y el PP ha considerado "muy difícil avanzar" sin que todas las formaciones hablen "el mismo idioma".

