Un candidato de Catalunya Sí Que Es Pot se queda sin votar

Agencias | Redacción

27/09/2015

No ha podido ejercer hoy su derecho a voto por un problema con el padrón, al haberse cambiado recientemente de domicilio.

El número uno de las listas de Catalunya Sí que es Pot por Tarragona, Gerard Bargalló, no ha podido ejercer hoy su derecho a voto en las elecciones de este 27 de septiembre por un problema con el padrón, al haberse cambiado recientemente de domicilio.

Según parece, a Bargalló, residente en Reus, le correspondía el colegio electoral del Institut Salvador Vilaseca pero no ha aparecido en el censo por un problema con el padrón.

El candidato se cambió de domicilio poco antes de las elecciones municipales del 24 de mayo y en esos comicios, votó con la dirección antigua.

Sin embargo, en las elecciones de hoy no aparecía en el censo electoral con ninguna de las dos direcciones, ya que, según fuentes del partido, la baja en el padrón es automática, pero el alta no, por lo que desde esta formación no responsabilizan al ayuntamiento de esta situación.