Decisión

El Congreso no sanciona Sabino Cuadra pero pide que rectifique

Agencias | Redacción

29/09/2015

Advierte de que si no "retira su ofensa" se aplicarán "las medidas más severas" que contempla el Reglamento. No obstante, Cuadra ha rechazado rectificar porque considera que "no es una ofensa".

La Mesa del Congreso ha dedicido no aplicar, de momento, sanción alguna al diputado navarro de Amaiur, Sabino Cuadra, por romper la Constitución en la tribuna del hemiciclo durante el debate sobre la reforma exprés del Tribunal Constitucional. No obstante, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha citado el jueves al diputado y a su portavoz, Xabier Mikel Errekondo, para reprocharles su actitud en este caso con el fin de que retiren "la ofensa", según fuentes parlamentarias. De lo contrario, la Mesa de la Cámara se reserva la posibilidad a adoptar medidas más severas. El episodio tuvo lugar el pasado 16 de septiembre, durante el debate de la reforma exprés del TC impulsada por el PP, cuando Cuadra rompió dos hojas de la Constitución para protestar contra aquellos artículos que tienen que ver con la unidad de España. En una resolución aprobada por unanimidad (ya sólo hay diputados del PP y del PSOE), la Mesa manifiesta su "total rechazo" a la conducta de Cuadra por suponer una "inaceptable ofensa" a todos los ciudadanos, un "ultraje" a un "símbolo de la libertad" en tanto que la Constitución es "la base de nuestra democracia, protege nuestro sistema de libertades y garantizar la convivencia de todos los españoles". Cuadra no pedirá perdón A pesar de todo, Sabino Cuadra ha rechazado rectificar y pedir perdón, porque considera que "no es una ofensa". El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha citado al propio Cuadra y al portavoz de Amaiur, Xabier Mikel Errekondo, a una reunión el próximo jueves, en la que espera que el diputado abertzale retire la "ofensa proferida". Por el contrario, Cuadra se ha reafirmado hoy en su actitud, y ha insistido en que se trató de un gesto "normal" para reforzar su discurso de que la Constitución no es un símbolo de libertad "sino de imposición". "No entendemos que sea una ofensa personal ni institucional. Si alguien se ha sentido ofendido no era nuestra intención pero no tengo nada más que añadir", ha insistido Cuadra en los pasillos del Congreso. Cuadra ya ha avanzado que en la reunión del jueves le transmitirá a Posada este mismo mensaje, y ha recordado que el propio presidente del Congreso dio el asunto por zanjado cuando le llamó al orden el mismo día del incidente.

