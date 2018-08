Política

Líderes de EH Bildu: 'La violencia es siempre el peor camino'

01/10/2015

En un artículo conjunto, los líderes de los partidos que forman la coalición han asegurado que "no les gustaría" que las generaciones" venideras "hereden ninguna de las heridas".

Los y las líderes de las cuatro formaciones que integran EH Bildu (Hasier Arraiz, Pello Urizar, Rebeka Ubera y Oskar Matute) han firmado conjuntamente un artículo en los diarios del grupo Vocento bajo el título "Nuestra decisión, la paz", en el que señalan que a pesar de que cada uno de ellos ha estado en recorridos políticos que han estado "distantes", han "confluido" por el "deseo de paz".

En el escrito han afirmado que "no les gustaría" que las generaciones" venideras "hereden ninguna de las heridas y que sean capaces de gestionar el dolor mejor" de lo que se ha hecho.

"No queremos dejar a nuestros hijos ninguna de aquellas situaciones que nosotros no querríamos haber vivido nunca y sí, les contaremos que la violencia es siempre el peor camino, incluso cuando uno piensa que no hay ninguna otra vía, la violencia es siempre el peor camino", reza el texto.

Los dirigentes de EH Bildu reconocen la "dureza de los tiempos pasados", un contexto en el que citan "la incomunicación política, la falta de sensibilidad ante el dolor ajeno, los odios que permitimos que crecieran al calor de agresiones que unos y otros sentimos".

A su juicio, el Gobierno español "nunca vio con buenos ojos" la "vía vasca hacia la paz", "nunca le gustó la unilateralidad" y se ha dedicado a "zancadillear" los pasos dados.

Sin embargo, se reafirman en que EH Bildu seguirá "trabajando" por los "derechos de los presos dispersados en las cárceles", para que "todas las víctimas, sin exclusiones, sean reconocidas" y para que la memoria sea "inclusiva" y no "se reduzca a un relato de vencedores y vencidos".