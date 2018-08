Política

Enfermo grave

Todos los partidos de Errenteria piden la liberación de Gogorza

EiTB | REDACCIÓN

03/10/2015

En el acto celebrado en Errenteria han participado algunos concejales y exconcejales de los partidos políticos con representación en Errenteria. El preso Aitzol Gogorza se encuentra gravemente enfermo

Varios concejales y exconcejales de todos los partidos políticos que han tenido representación en el Ayuntamiento de Errenteria desde la instauración de la democracia han participado en el acto celebrado este sábado para pedir la liberación del preso gravemente enfermo Aitzol Gogorza.

En el acto de hoy han hecho público una declaración conjunta a la que también se han sumado representantes del PSE-EE, además de concejales de la izquierda abertzale, PNV y EA.

Entre los socialistas, ha acudido el exconcejal José Ángel Prieto y aunque no han asistido han mostrado su apoyo a la iniciativa el el exalcalde socialista de Errenteria, Juan Carlos Merino, y el exconcejal Federico Alfonso. Prieto ha destacado que ha acudido a la cita a título personal y ha declarado que la cárcel no es un lugar adecuado para curarse. Por otra parte, también ha estado presente el exconcejal popular, Txema Herzog, "en calidad de observador". Herzog ha mostrado interés en la situación del preso Aitzol Gogorza, si bien, ha insistido que no apoya la declaración conjunta presentada hoy.

Todos los allí presentes han subrayado la importancia de que se hayan unido miembros de ideologías diferentes.

El preso Aitzol Gogorza padece un trastorno obsesivo compulsivo, una enfermedad que se ha agravado en los cuatro años que han transcurrido desde que se le diagnosticó. Gogorza, quien está encarcelado en Basauri, necesita asistencia psiquiátrica especializada.

En mayo, el alcalde de Errenteria, Julen Mendoza, y la psiquiatra Aintzane Intxausti acudieron al Parlamento Vasco para denunciar la situación del preso.