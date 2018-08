Política

Concierto económico vasco

Pedro Sánchez cierra el debate: 'El PSOE está a gusto con el Cupo'

AGENCIAS | REDACCIÓN

08/10/2015

El líder del PSOE ha asegurado que "el verdadero debate está en actualizar el sistema de financiación autonómica".

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha manifestado este jueves que "los socialistas se sienten a gusto y cómodos con el Concierto vasco y el cupo vasco" y ha replicado al Gobierno español que "el verdadero debate está en actualizar el sistema de financiación autonómica, una de las tareas pendientes para la próxima legislatura".

"La gran ventaja del PSOE es que lo tiene escrito negro sobre blanco --ha dicho--. El 6 de julio de 2013 se aprobó una declaración en la que se plantea cuál es nuestro modelo constitucional y en ella se reconocen dos cosas que no están puestas en cuestión: la primera es el concierto vasco y la segunda, el cupo vasco".

Sánchez ha respondido así a las preguntas de los periodistas en Langreo (Asturias). El secretario general ha reiterado que la "postura del PSOE sobre este asunto es clara.

De esta manera, ha querido zanjar el enfrentamiento que se ha vivido en los últimos días en el seno del partido a cuenta del cupo vasco y su revisión. La semana pasada, él mismo defendió que hay que actualizar la aportación de Euskadi al sistema de financiación autonómica, aunque dejó claro que no pretende entrar en "la esencia" del Concierto.

Ésta petición la hizo suya el pasado lunes la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que habló de "modular" el cupo, "sin entrar en el Concierto", en pro de la igualdad de todos los españoles y para evitar "privilegios" entre territorios.

Sus palabras no gustaron a la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, que defendió que el Concierto "no es un privilegio" y recalcó que Euskadi no recibe dinero del Estado, sino que, al contrario, aporta dinero.

