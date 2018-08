Política

Caso Bateragune

Zabaleta, Jacinto y Rodríguez salen de la cárcel tras cumplir condena

O.A. | EITB.EUS

11/10/2015

Han quedado en libertad tras cumplir de manera íntegra la condena de seis años que les fue impuesta. Los otros dos condenados por el caso Bateragune, Arnaldo Otegi y Rafa Díez, permanecen en la cárcel

Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez han salido este domingo de la cárcel tras cumplir íntegramente la condena de 6 años que se les fue impuesta.

Jacinto ha salido a las 08:45 horas de la cárcel Estremera (Madrid). En el exterior de la cárcel le esperaban una veintena de personas entre familiares y amigos, y ha partido hacia Euskal Herria.

Sobre las 09:15 horas ha recuperado la libertad Miren Zabaleta, cuando ha salido de la cárcel de Valladolid. A su salida le esperaban unas 25 personas y ha puesto rumbo a Euskal Herria.

Arkaitz Rodríguez ha sido el último en salir entre los tres, sobre las 09:30 horas, y ha recuperado la libertad tras abandonar la cárcel de Logroño. Recién salido de la cárcel Arkaitz Rodríguez ha declarado a EiTB que hoy es un día alegre para una gran parte de la sociedad de Euskal Herria, pero no así para el estado español: "porque es un Estado que no quiere la paz, por ese motivo nos encarceló hace 6 años, para tratar de obstaculizar la apuesta de paz iniciada por la izquierda abertzale. Entonces no lo logró y 6 años después decimos con la misma determinación y la misma fuerza que no lo van a conseguir".

Al llegar a casa han sido recibidos entre aplausos por amigos y familiares en sus respectivas localidades. El primero en hacerlo ha sido Rodríguez en Altza (Donostia) pasada la una del mediodia. A la tarde, en Errenteria, era el turno de Sonia Jacinto; finalmente, Miren Zabaleta ha recalado en Iruña al anochecer.

La abogada Jone Goirizelaia ha hecho una valoración agridulce, puesto que mientras algunos han salido a la calle otros permanecen en la cárcel. Además, ha añadido, tal y como lo ha hecho Arkaitz Rodríguez, que el camino abierto estuvo bien y que "ese camino será el que nos lleve hacia la independencia y la libertad de Euskal Herria".

Por lo tanto, tres de los cinco condenados por el caso Bateragune, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez, han abandonado este domingo la cárcel al haber cumplido íntegramente la condena de seis años de cárcel que les fue impuesta. Durante la tarde se celebrarán actos de bienvenida en Pamplona y Errenteria. En Pamplona / Iruña se celebrará un acto en el bar Ezpala del barrio Iturrama a partir de las 19:00 horas por Miren Zabaleta. Por otra parte, en Errenteria se oficiará otro acto a partir de las 18:00 horas en la plaza Xenpelar por Sonia Jacinto.

Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez fueron condenados junto a Arnaldo Otegi y Rafael Díez Usabiaga por el caso Bateragune.

Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto y Miren Zabaleta fueron detenidos el 13 de octubre de 2009 en Donostia e Iruñea por orden del juez Baltasar Garzón. En la misma operación policial también fueron detenidos Rufi Etxeberria, Ainara Oiz, Amaia Esnal, Txelui Moreno y Mañel Sierra, aunque Rufi Etxeberria y Ainara Oiz fueron puestos en libertad tras prestar declaración.

El 16 de octubre ingresaron en la cárcel Otegi, Díez, Rodríguez, Jacinto y Zabaleta, mientras que Etxeberria, Oiz, Esnal, Moreno y Serra quedaron en libertad, los tres últimos tras previo pago de la fianza de 10.000 euros.

Durante el juicio, La Audiencia Nacional condenó a Otegi y Díez a 10 años de cárcel, acusados de integración en ETA en calidad de dirigentes por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna. Los jueces consideraron que en el año 2008 ETA ordenó a ambos dirigentes la creación de un órgano que actuara como su "brazo político". En la sentencia, la sección cuarta de la Sala de lo Penal también condenó a 8 años de cárcel a Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto. Además, absolvió a los otros tres procesados, Txelui Moreno, Amaia Esnal y Mañel Serra, para quienes la Fiscalía retiró la acusación durante el juicio. Por otra parte, Rufi Etxeberria y Ainara Oiz declararon como testigos durante el juicio.

La Audiencia Nacional condenó a los tres que han quedado hoy en libertad a 8 años de cárcel y a Otegi y Usabiaga a 10 años, pero después el Supremo rebajó las penas y las dejó en seis años y medio de cárcel en el caso de Otegi y Usabiaga y en seis años para los otros tres.

Tras las excarcelaciones de hoy, todavía siguen en la cárcel dos de los cinco condenados por el caso Bateragune. Arnaldo Otegi saldrá de prisión previsiblemente en abril de 2016, mientras que la excarcelación de Rafa Díez se retrasará hasta agosto o septiembre de 2017 tras haber pasado varios meses en libertad por motivos familiares.

Convocan una manifestación el 17 de octubre para pedir la puesta en libertad de Otegi y Díez

La plataforma "Arnaldo askatu" y la iniciativa "Free Otegi, Free Them all" han convocado una manifestación para el próximo sábado, 17 de octubre, en Donostia / San Sebastián para pedir la puesta en libertad de Arnaldo Otegi y Rafa Díez. La marcha bajo el lema "Arnaldo askatu, politika askatu" partirá a las 17:30 horas desde el Boulevard y, tras recorrer las calles de la capital guipuzcoana, finalizará en el punto de partida.

El portavoz de la iniciativa popular "Arnaldo askatu, politika askatu", Ángel Ugarteburu, ha subrayado que han ganado porque, según él, han dejado en evidencia la miseria de un Estado que no quiere la paz. "Puede parecer que hemos fracasado porque no hemos sacado a los presos de la cárcel, pero no es así, y es que hemos dejado en evidencia que el Estado está a la deriva y que en vez de dar paso a la paz busca su pasto en la guerra y en la confrontación", ha subrayado. "Por lo tanto, ha sido un éxito", ha añadido.

Por otra parte, se han sumado a la manifestación los partidos Sortu, Alternatiba, Aralar, EA, BNG y CUP y los sindicatos ELA y LAB. Además, el socialista Jesús Eguiguren y el miembro de CCOO, Jesús Uzkudun, también han apoyado a título personal la iniciativa.

Arnaldo Otegi ha mandado una carta desde la cárcel de Logroño en el que ha hecho un llamamiento para participar en la manifestación del próximo sábado en Donostia, según informa Berria.

Participando en la marcha "Arnaldo askatu, politika askatu", ha pedido dar las gracias "como se merecen" a Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez. Además, ha manifestado que todos ellos serán necesarios para llevar a Euskal Herria "un trozo de paz".

En cualquier caso, Otegi ha subrayado que el verdadero homenaje llegará cuando salgán de la cárcel todos los presos vascos y cuando se construya una sociedad en torno a las necesidades de las personas. "Nuestra única venganza será la sonrisa de nuestros hijos en una Euskal Herria libre", ha finalizado.