Multan a dos dirigentes de ERC por llevar el CAT en la matrícula

Agencias | Redacción

17/10/2015

Llevaban un adhesivo en la matrícula con las siglas CAT, de Cataluña, tapando la E de España.

La Guardia Civil ha multado esta mañana en Navarra a dos dirigentes de ERC, el diputado Joan Tardà y el secretario de organización de esa formación, Isaac Peraire, porque el vehículo en el que viajaban llevaba un adhesivo en la matrícula con las siglas CAT, de Cataluña, tapando la E de España.

Tardà ha explicado a Efe que, al ver que el coche llevaba la pegatina del CAT en la placa de la matrícula, agentes de la Guardia Civil les han parado en un peaje y les han multado. Tardà ha aclarado que los agentes se han dirigido de forma "cordial" a los dirigentes de ERC, pero que les han retenido durante unos 30 minutos y les han obligado a retirar las pegatinas antes de continuar el trayecto.

En concreto, la multa se ha impuesto a Peraire como propietario del vehículo que han utilizado ambos dirigentes y el jefe de prensa de ERC para desplazarse a San Sebastián, donde iban a participar esta tarde en una manifestación en favor de la excarcelación de Arnaldo Otegi y Rafa Díez.

Tardà ha explicado que no cree que los agentes de la Guardia Civil les hayan parado por reconocerles como dirigentes de ERC, y ha añadido que no es la primera vez que le multan por llevar el CAT en la matrícula, una situación por la que en Cataluña "normalmente no suelen multar", ha añadido.