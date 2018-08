Política

La CUP cree que 'la mochila de CDC' invalida a Artur Mas

21/10/2015

La CUP dice que es evidente la "intencionalidad política" de la operación contra CDC, pero añade que todo esto es una razón más para no investir presidente a Artur Mas.

El diputado electo de la CUP Albert Botran ha reafirmado la intención de no investir presidente a Artur Mas, y, tras la detención del tesorero de CDC, ha añadido que "siendo Mas el presidente de un partido que lleva esa mochila, puede perjudicar al proceso independentista".

Botran, ha opinado que hay una "evidente intencionalidad política" en los registros y las detenciones, en la medida en que esta acción policial "se ha filtrado a algunos medios para que pueda haber imágenes".

No obstante, el portavoz de la formación independentista ha precisado que esta "intencionalidad política" no quita que pueda haber un "fundamento", ya que la investigación se produce tras la denuncia de una concejal de ERC y no tiene su origen ni en la Fiscalía ni en la UDEF.

En este sentido, Botran ha señalado que la "guerra sucia no puede tapar la corrupción, de la misma manera que la corrupción no puede tapar la guerra sucia".

Paralelamente, el portavoz de comunicación de la CUP ha asegurado que los registros y detenciones de hoy "no alteran nuestra posición" en las negociaciones con Junts pel Sí.

Por su parte, el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, ha reiterado este miércoles su confianza en los dirigentes que gestionan el partido que lidera, CDC, y ha tachado de sobreactuación el registro de en la sede de Convergència: "Somos objeto de caza mayor".

En rueda de prensa tras la firma del decreto de composición del Parlament, Mas ha anunciado que está dispuesto a comparecer a principios de la próxima semana para dar explicaciones en relación con la investigación del presunto pago de comisiones a CDC, que hoy ha acarreado un nuevo registro de la sede de la formación y la detención de su tesorero, Andreu Viloca.