Política

Parlament

Paralizada momentáneamente la resolución de JxS y la CUP

Agencias | Redacción

28/10/2015

Los recursos de Ciutadans y PSC y la no constitución como grupo del PPC aplazan la tramitación de la resolución.

La tramitación de la declaración independentista de Junts pel Sí y la CUP ha quedado paralizada momentáneamente a la espera de que el PPC se constituya formalmente como grupo del Parlamento catalán, lo que podría aplazar su aprobación a después del primer pleno de investidura del president.

La Mesa del Parlament se ha reunido hoy en la Cámara catalana y ha admitido a trámite por la vía de urgencia la declaración independentista de JxSí y la CUP y también las mociones presentadas por Ciutadans y PSC, sobre lo que ahora debe resolver la Junta de Portavoces; si bien este órgano aún no se puede reunir porque el PPC no se ha constituido formalmente como grupo.

Si la nueva legislatura estuviera más avanzada, el Parlament debería resolver en 48 horas si admite o no estas peticiones de reconsideración de PSC y C's --y decidir así si se frena o no la propuesta soberanista--, pero, como el PP aún no se ha constituido como grupo parlamentario, la Junta de Portavoces aún no está constituida y no puede decidir, de manera que se podrían demorar más los plazos.

Junta de Portavoces

El trámite pertinente para resolver las peticiones de reconsideración obliga al Parlament a convocar la Junta de Portavoces y este órgano, en principio, no se podría convocar hasta que el PP se haya constituido como grupo y tiene como fecha límite el jueves 5 de noviembre.

Sin embargo, fuentes parlamentarias argumentan que se contempla un segundo escenario posible: convocar la Junta de Portavoces invitando a los miembros del PP a asistir aunque no estén constituidos como grupo, y avanzar así en las tramitaciones sobre las propuestas de reconsideración.

Sea cual sea el escenario final, lo que está claro es que el Parlament acabará tumbando las iniciativas de reconsideración de C's y PSC y tramitando la iniciativa de Junts pel sí y la CUP, ya que ambos grupos tienen mayoría absoluta en el órgano decisorio clave: la Mesa del Parlament.

Así, la única incógnita es cuándo se revolverán todos los plazos para que la Mesa del Parlament --donde Junts Pel Sí tiene cuatro de los siete miembros-- anuncie la fecha definitiva en la que el pleno debatirá la propuesta de resolución para iniciar el camino hacia la independencia.

Los soberanistas aspiran a que el debate sea cuanto antes para desligarlo al máximo del 9 de noviembre, fecha prevista para el primer pleno de investidura.