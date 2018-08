Alemania aún paga una pensión a los excombatientes de la División Azul

Política

05/11/2015

El Gobierno alemán continúa pagando una pensión a los excombatientes españoles de la División Azul que colaboraron con Adolf Hitler, según informan la Tercera Información, el Portal Alba y Naiz.

Entre 1941 y 1944 alrededor de 47.000 ciudadanos españoles lucharon en la División Azul. La División Azul fue una unidad de voluntarios españoles que formó una sección de infantería dentro de la Wehrmacht, el Ejército de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El pago de las pensiones se remonta a un acuerdo firmado por la República Federal Alemana (RFA) en 1962 con el Gobierno del dictador Francisco Franco y desde entonces no se ha modificado.

En ese acuerdo, el Ejecutivo germano se hacía cargo de las pensiones de excombatientes, viudas y huérfanos de la División Azul, mientras que Madrid pagaba una cantidad a las viudas de los caídos de la Legión Condor hitleriana, integrada por 26.113 hombres, que bombardeó España durante la Guerra Civil (1936-1939).

Pregunta de Die Linke en el Busdestag

El diputado alemán del grupo de Die Linke (La Izquierda), Andrej Hunko, presentó una batería de preguntas parlamentarias en el Bundestag (Parlamento) para exigir al Gobierno conocer el número de pensiones y si es oportuno continuar con estos pagos.

El pago asciende actualmente a más de 100.000 euros que reciben 41 excombatientes, ocho viudas y un huérfano, según la respuesta de Berlín dirigida a Die Linke.

Los 107.352 euros anuales que Alemania abona a exmilitares y familiares se dividen mensualmente en 8.946 euros. De ellos 5.390 euros van para las 41 voluntarios del Ejército que sufrieron algún tipo de herida colaborando con los nazis; 3.336 euros, a las ocho viudas; y 220 euros, al único huérfano que se beneficia de esta pensión especial para la División Azul.

En la respuesta no se facilitan sus identidades. No obstante, el Ejecutivo de Angela Merkel deja claro que no tiene intención de dejar de pagar estos salarios mensuales a los excombatientes.

"Escándalo"

La secretaria general de Archivo, Guerra y Exilio (AGE), Dolores Cabra, ha calificado el hecho de “escándalo”. Cabra critica estas pensiones porque los combatientes de la División Azul “formaron parte del Ejército nazi para luchar contra las democracias, sembrar terror y destruir este continente”. La activista considera esta situación “un insulto” para las víctimas del franquismo.

En el mismo sentido, “nos parece un escándalo que Alemania pague a personas que colaboraron con los nazis mientras que muchas víctimas del nazismo todavía siguen esperando tanto las indemnizaciones como el apoyo del Estado”, ha dicho Jan Kühn, asesor del diputado Andrej Hunko, de Die Linke.

Todavía quedan muchas incógnitas sobre estas pensiones. Así, EH Bildu ha anunciado que llevará el asunto al Parlamento Europeo.