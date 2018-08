Mas, a la CUP: 'Sin investidura, el proceso queda encallado'

Política

09/11/2015

La CUP ha replicado a Mas que el proceso "el proceso puede tirar adelante haya quien haya liderando".

El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, ha avisado a la CUP de que para culminar el proceso independentista y fundar un Estado catalán no puede haber vetos: "Para conseguirlo hace falta todo el mundo. No sobra nadie. Lo repito: no sobra nadie". En ese sentido, ha advertido de que el proceso "queda encallado" si no se apoya su reelección.

Lo ha dicho en el pleno de investidura en alusión velada a la CUP, grupo que no ha citado explícitamente y que ha manifestado en reiteradas ocasiones que no piensa dar sus votos para que Mas sea reelegido.

El candidato a la reelección ha dicho que la nueva legislatura debe ser la de la transición de la autonomía catalana al Estado catalán: "Hay una mayoría en el Parlament, no para gestionar una autonomía, sino para construir un Estado".

El principal escollo para empezar la legislatura es que la CUP no quiere dar sus votos para que Mas sea presidente; de ahí que en su discurso haya hecho esta apelación velada a los diputados de este grupo para que retiren su veto.

El presidente catalán ha asegurado que las elecciones del 27S supusieron un punto de inflexión en el proceso soberanista: "Las cosas han cambiado. En Cataluña ya nadie puede parar la voluntad mayoritaria de un pueblo. Ninguna amenaza podrá frenar el anhelo de miles de personas".

Mas ha criticado que el Gobierno de Mariano Rajoy niegue "por todos los medios la expresión de un pueblo altamente movilizado, ejemplo de civismo, de compromiso con el país y de anhelo de libertad".

Ante este escenario, se ha dirigido en castellano a los ciudadanos del resto de España: "¿Quién quiere vivir en un Estado que persigue criminalmente a aquellos que ponen las urnas para conocer la voluntad de la gente, que trata a los demócratas como si fueran delincuentes, que utiliza las leyes y tribunales contra la democracia?".

El presidente catalán en funciones ha celebrado la aprobación este lunes por la mañana en el Parlament de la resolución soberanista de JxSí y la CUP, y ha recalcado que el texto "no dice que se prevea una declaración unilateral de independencia".

Ha argumentado que el hecho de que las candidaturas soberanistas no llegaran al 50% de los votos el 27S "obliga a conducir el proceso teniendo en cuenta la realidad social", pero en ningún caso a renuncia a la independencia.

Ve margen para "el diálogo y la negociación" con el Estado, pero ha criticado que hasta ahora el Gobierno central nunca se ha abierto a negociar nada que tenga que ver con el proceso soberanista.

Tras la intervención de Mas, la sesión de investidura se retomará este martes por la mañana. Entonces, tomarán la palabra los grupos parlamentarios.

CUP: "El proceso no encalla sin Mas"

Por su parte, el diputado de la CUP en el Parlament Albert Botran ha asegurado que el voto de su grupo no variará pese al discurso de Artur Mas, y le ha negado que el proceso encalle sin él.

En rueda de prensa desde el Parlament, Botran ha aseverado que "el proceso puede tirar adelante haya quien haya liderando". "Quien esté liderando puede ser una persona u otra; lo importante es quien esté detrás y a los lados", ha apostillado.

De la intervención de Mas, Botran ha criticado la insuficiente autocrítica respecto a su responsabilidad y la de su gobierno en los recortes sociales, y especialmente "la ausencia clamorosa e injustificable" de críticas a la corrupción.