Política

OPE de Educación en Navarra

Podemos aceptará la OPE si 'se revisa'; I-E mantiene su posición

Agencias | Redacción

10/11/2015

El consejero José Luis Mendoza se ha reunido con los portavoces del cuatripartito para tratar de encauzar la crisis surgida tras el desmarque de Podemos y I-E en el Parlamento.

El consejero de Educación navarro, José Luis Mendoza, se ha reunido hoy en el Parlamento con portavoces del cuatripartito para explicarles la oferta pública de empleo propuesta por su departamento, que Podemos está dispuesto a aceptar si se revisa, mientras que I-E no ve "ningún argumento" para apoyarla.

La propuesta que el consejero presentó el viernes a la mesa sectorial ha sido criticada, dentro del cuatripartito, por Podemos e I-E, ya que contempla una OPE de 425 plazas, de las que un 70 % serían de docentes en euskera.

Podemos: "La OPE no se debe paralizar"

Al término de la reunión, la parlamentaria de Podemos, Tere Sáez, ha afirmado que su partido cree que la OPE no se debe paralizar, porque "es algo que la gente está esperando como agua de mayo, la gente interina especialmente", aunque la misma debe ser "revisada".

Sáez ha afirmado entender el argumento del consejero de que, con la extensión del programa plurilingüe PAI, los datos sobre plazas están "condicionados", ya que "las personas solo castellanoparlantes y que no tengan inglés en este caso lo tienen ya muy difícil y están siendo desplazadas a lo largo de toda la enseñanza".

En cualquier caso, la OPE "se puede volver a revisar desde el punto de vista de la bajada de ratios y con el tema de las horas lectivas", ha agregado Sáez, que ha abogado asimismo por garantizar a los interinos con dominio del inglés que podrán "competir con las personas que vienen por otras vías" en igualdad de condiciones.

Si el consejero revisa la OPE "desde este ángulo" propuesto por Podemos, "por nuestra parte, si está correcto, diremos que sí", ha apuntado.

I-E 'se mantiene en sus trece'

Por su parte, la parlamentaria de I-E Marisa de Simón ha declarado que el asunto está "en la misma situación" en la que estaba el pasado viernes. No obstante, ha confiado en que el consejero "reconsidere la OPE que ha puesto encima de la mesa", manteniendo el número de plazas globales, que "pueden paliar en cierta medida esta alta temporalidad que tenemos en el sistema público de enseñanza", pero retirando "inmediatamente" la distribución de plazas en euskera y castellano.

"Si el consejero se compromete a una rectificación y a analizar esta distribución de plazas que nos presenta, tendremos algo de lo que hablar para avanzar", ha dicho De Simón.

En todo caso, ha considerado que "no hay argumentos suficientes que justifiquen esta distribución de plazas entre euskera y castellano, que no es nada equitativa, es totalmente desequilibrada y bajo nuestro punto de vista no responde a las necesidades del sistema educativo, ni a corto ni a medio ni a largo plazo".

El PSN pide acatar el mandato parlamentario

El PSN, por su parte, ha exigido al Gobierno de Navarra que acate la voluntad mayoritaria del Parlamento, que se ha pronunciado en contra de la OPE planteada en la Mesa Sectorial de Educación.

La portavoz parlamentaria, María Chivite, afirma que el Parlamento ha sumado "una clara y amplia mayoría rechazando el planteamiento del Gobierno en la OPE". Por lo tanto, según señala en un comunicado, la presidenta Uxue Barkos "debe tomar cartas en el asunto para que el consejero rectifique la propuesta y la reconsidere, de manera que se adecúe a la demanda real de Navarra y no se generen ni desequilibrios ni agravios comparativos".