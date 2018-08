Política

PP y PSOE actuarán conjuntamente contra el independentismo en Cataluña

AGENCIAS | REDACCIÓN

10/11/2015

Tras reunirse con Mariano Rajoy, el líder del PSOE ha asegurado que “el Estado está obligado a articular todas las medidas” para defender la ley y la Constitución.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, han acordado este martes responder "unidos" ante el declaración de independencia en Cataluña y se han mostrado confiados en que el Parlament acate la decisión que adopte el Tribunal Constitucional sobre la resolución independentista, de manera que no haya que recurrir a otras medidas, como la aplicación del 155 de la Constitución.

En la rueda de prensa posterior a su reunión con Rajoy en el Palacio de la Moncloa, que se ha prolongado durante 45 minutos, Sánchez ha explicado que ha repasado con el presidente la evolución de los acontecimientos tras su primer encuentro del pasado 28 de octubre apuntando que la resolución independentista impulsada por Junts pel Sí y la CUP sitúa al Parlament "fuera de la legalidad".

El líder socialista ha mostrado a Rajoy su apoyo en su decisión de recurrir esa declaración ante el Constitucional. "Entendemos que, ante el desafío secesionista al orden constitucional y la legalidad democrática, el Estado tiene no sólo el derecho sino el deber de articular todas las medidas necesarias", ha dicho.

A partir de aquí Sánchez no ha querido "adelantar acontecimientos" sobre la posibilidad de que no se acate la resolución del Alto Tribunal y no ha precisado si apoyaría al Gobierno en el hipotético caso de que tuviera que adoptar otras medidas adicionales al recurso ante el TC.

El líder de los socialistas ha pedido además al presidente del Gobierno que mantenga abiertos los canales de comunicación con el PSOE para que la respuesta al "desafío secesionista? sea "coordinada" y se rija sobre "el principio de proporcionalidad".

También le ha reclamado que a partir del próximo 21 de diciembre el futuro Gobierno como "prioridad" en la agenda política la crisis catalana, a la que, según ha insistido, hay que dar una solución "política". "Con la misma contundencia y determinación que los socialistas defendemos la legalidad y la defensa de la Constitución tenemos que resolver una crisis política", ha manifestado.

Rajoy explica su 'hoja de ruta' al rey

Por otro lado, el Rey Felipe VI ha sido informado la tarde de este martes durante un encuentro en La Zarzuela por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la 'hoja de ruta' que seguirá el Ejecutivo contra la declaración secesionista aprobada este lunes por el Parlamento catalán.

La reunión en el Palacio de La Zarzuela ha tenido lugar después de que el presidente del Ejecutivo recibiera en La Moncloa al líder del PSOE para abordar la situación en Cataluña.

Felipe VI ha recibido a Mariano Rajoy en La Zarzuela. Foto: EFE