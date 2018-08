Política

CATALUÑA

Rajoy: 'Pretenden acabar con la democracia y no lo permitiré'

AGENCIAS | REDACCIÓN

11/11/2015

Según ha dicho el presidente del Gobierno de España, el recurso presentado hoy ante el TC 'es la máxima reivindicación de nuestra democracia'.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho hoy que el recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la resolución independentista no es sólo una reacción ante una iniciativa de un parlamento autonómico, sino "de la defensa de todo un país, y especialmente de los derechos de los catalanes".

En una comparecencia ante los medios de comunicación en el palacio de la Moncloa, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que ha aprobado presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional, Rajoy ha dicho que le gustaría que el último paso que tuviera que tomar el Gobierno central es el que han adoptado hoy, con su recurso. "Me gustaría no tener que plantear ningún recurso más ni tener que adoptar ninguna otra decisión", ha subrayado.

Rajoy ha aseverado que no aceptará "que unos señores liquiden las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos" y ha recalcado que si no se cumplen en Cataluña las resoluciones del TC y se sigue vulnerando la ley, actuará "con firmeza" y con "proporcionalidad". En su opinión, se trata de "un desafío en toda la regla a la ley, al Estado de derecho y a la democracia?.



Aunque ha dicho que le "gustaría" no tener que "tomar ninguna otra decisión" como la adoptada hoy, Rajoy ha añadido: "Soy el presidente del Gobierno y no voy a aceptar que unos señores liquiden las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos".



"Si no se cumplen las resoluciones y se siguen vulnerando la ley y la Constitución, el Gobierno actuará. Y lo hará con firmeza y proporcionalidad, no le quepa la más mínima duda de que lo hará", ha aseverado.

Líneas rojas

El presidente ha dicho que desearía que hubiera una "rectificación" por parte de los líderes políticos catalanes que han protagonizado el proceso soberanista y que están "quebrando todo".

Sobre un hipotético diálogo político para desbloquear la situación, Rajoy ha insistido en que está dispuesto a hablar "de lo que sea" con unas líneas rojas: la unidad de España, la igualdad de todos los españoles y el cumplimiento de la ley que obliga a todos, también a los dirigentes de la Generalitat.

Por último, y preguntado si el recurso del Gobierno pide la suspensión de toda la capacidad legislativa del Parlament en el caso de incumpla las decisiones del TC, el presidente del Gobierno ha señalado que es una decisión que tendrá que tomar el Tribunal.

Ha precisado que lo que solicita el Ejecutivo es que suspenda la resolución y ha destacado que un Parlamento puede aprobar evidentemente "las leyes y las resoluciones que estime oportuno, pero en su ámbito de competencias?.