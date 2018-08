Política

Audiencia Nacional

La AN admite la denuncia contra el experto de la ONU Joinet

agencias | redacción

18/11/2015

Covite lo denunció porque aseguraba en una entrevista haber obstaculizado "la detención de etarras huidos".

El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por Covite contra el jurista francés y experto de la ONU Luis Joinet por "reconocer" presuntamente en una entrevista que "obstaculizó la detención de etarras huidos".

Según el comunicado que ha difundido hoy el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), junto al auto dictado por el magistrado Fernando Andreu, en el que da traslado al Ministerio Fiscal para que investigue la posible existencia de una infracción penal según los hechos denunciados.

El juez Andreu ordena en un auto incoar diligencias previas y dar traslado al Ministerio Fiscal, al tiempo que dicta una providencia para la Comisaría General de Información, "para que informe" sobre Luis Joinet sobre los hechos denunciados.

La demanda de Covite tiene su origen en una entrevista a Joinet que publicó el diario Gara en sus ediciones impresa y digital el pasado 20 de octubre.

En su argumentación, la demanda reproducía frases de las declaraciones de Joinet a dicho periódico, en las que se definía como "un facilitador" y supuestamente reconocía "hechos y conductas presuntamente delictivas", que para Covite podían encuadrarse "en un delito de obstrucción de la justicia e incluso de colaboración con banda armada".

La asociación de víctimas se refirió en la denuncia concretamente a sus comentarios sobre su función para "facilitar encuentros", en los que Joinet señaló: "Yo no sé lo que se decían entre ellos, sacaba a algunos de la cárcel, me las arreglaba para que no detuviesen a los que estaban en la clandestinidad", en alusión a "la cúpula, la dirección política" de ETA.

Para Covite, fue el propio jurista francés y experto independiente en el Comité de Derechos Humanos de la ONU quien aseguró "haber realizado acciones encuadradas en la obstrucción de la Justicia" y consideró necesaria su citación a declarar ante "la necesidad de perseguir delitos de terrorismo".