Acto en el Parlamento irlandés

Agentes irlandeses reclaman la puesta en libertad de Arnaldo Otegi

19/11/2015

El Parlamento irlandés ha acogido la presentación de la campaña "Irish Appeal for the release of Arnaldo Otegi".

Presentación de 'El llamamiento irlandés por la liberación de Arnaldo Otegi'. Foto: An Phoblacht Presentación de 'El llamamiento irlandés por la liberación de Arnaldo Otegi'. Foto: An Phoblacht

23 europarlamentarios piden la puesta en libertad de Arnaldo Otegi Personalidades de EE. UU. apoyan 'la liberación de Otegi' El Parlamento de Irlanda ha sido sede este jueves de la campaña 'El llamamiento irlandés por la liberación de Arnaldo Otegi (Irish Appeal for the release of Arnaldo Otegi)', que reclama la puesta en libertad del dirigente de la izquierda abertzale. En la presentación han intervenido el músico y promotor de la campaña Fermin Muguruza, el senador de Amaiur Urko Aiartza y el artista irlandés Robert Ballagh. Además, durante el evento se ha proyectado un cortometraje sobre el exdirigente de Batasuna. El evento ha estado "apadrinado" por los parlamentarios del TD Gerry Adams, Maureen O'Sullivan y Finian McGrath.

