Política

Audiencia Nacional

Alberdi y Narvaez Goñi niegan tener relación con una carta bomba

agencias | redacción

26/11/2015

Los miembros de ETA, que fueron detenidos en México donde vivían fugados desde hacía 22 años, han negado cualquier relación con la carta bomba que en 1991 causó la muerte de dos TEDAX.

Los miembros de ETA Itziar Alberdi y Juan Jesús Narvaez Goñi, que fueron detenidos en México donde vivían fugados desde hacía 22 años, han negado hoy cualquier relación con la carta bomba que en 1991 causó la muerte de dos TEDAX, unos hechos por los que se enfrentan a 286 años de cárcel.

Durante el juicio que se celebra contra ambos en la Audiencia Nacional, Alberdi, que ha sido absuelta de otros dos atentados desde que en febrero de 2014 México entregara a la pareja, ha dicho que ella se encontraba en Valencia cuando se envió desde Toledo la carta bomba, que tenía como destinatario el entonces presidente de la empresa Construcciones Atocha, Jesús Gallego, residente en Madrid.

Narvaez Goñi: “No conozco Toledo”

Su pareja, que sí ha sido condenado a 60 años por el asesinato a tiros de dos policías en Barcelona en 1991, también ha asegurado al tribunal que no tiene "nada que ver" con esta causa.

"Es más, no conozco la ciudad de Toledo ni he participado en ningún transporte de un paquete de Toledo a Madrid. No es mi letra la que aparece en un remite de Toledo a Madrid, absolutamente esa no es mi letra", se ha defendido.

Alberdi, a la que el Supremo anuló recientemente una condena de 119 años de cárcel por el asesinato de tres policías con un paquete bomba, se ha enfrentado hoy en la Audiencia Nacional a un nuevo juicio.

22 años en la clandestinidad

Junto a Alberdi, que asimismo resultó absuelta del asesinato del catedrático Manuel Broseta, se ha sentado en el banquillo su pareja Juan Jesús Narvaez Goñi, con el que permaneció 22 años en la clandestinidad hasta que ambos, que vivían en Puerto Vallarta con sus dos hijos, fueron entregados a España desde México en 2014.

En el juicio, que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional en la calle Génova, el fiscal ha pedido que cada uno de ellos sea condenado a 286 años de cárcel -28 años por cada delito de asesinato y 23 años por cada diez delitos de asesinato frustrado (entre ellos de los policías que acudieron junto a los fallecidos a desactivar el paquete bomba)-.

Pese a resultar absuelta de las dos causas por las que ya ha sido juzgada desde su entrega, Alberdi se encuentra en prisión preventiva por los hechos por los que se la juzga ahora y que se remontan a cuando integraba el comando Ekaitz de ETA, que dirigía José Luis Urrusolo Sistiaga.

usolo Sistiaga.