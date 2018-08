Política

Cataluña

Homs pide a CUP apoyar la investidura de Mas por 'razones de Estado'

AGENCIAS | REDACCIÓN

28/11/2015

La CUP celebra este domingo una asamblea para decidir si apoyan o no la investidura de Artur Mas.

El portavoz en funciones de la Generalitat, Francesc Homs (CDC), ha pedido a la CUP que por "razones de Estado" haga "piña" y facilite la investidura de Artur Mas ante las "embestidas" del Estado español.

Ante la asamblea de los 'cuperos' de mañana, en donde debatirán los criterios que guiarán las negociaciones con Junts pel Sí (JxSí) y el sentido del voto de sus diputados de cara a una nueva sesión de investidura, el dirigente convergente ha recalcado que es el momento de "tomar decisiones" después de que Junts pel Sí ya haya hecho "todos los pasos que podía hacer" para alcanzar un acuerdo.

"No espero otra cosa por parte de la gente de la CUP que no sea hacer piña ante estas embestidas" del Estado porque, ha recalcado, "responder de forma unitaria sería el mejor mensaje" que se podría dar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En una entrevista con Efe, Homs ha declarado que la CUP se ha dedicado a "señalar al de al lado más que al que tenemos delante y nos está agrediendo", en alusión al Gobierno del Estado.

El dirigente de Convergència ha admitido que no comparte muchas de las políticas de la CUP, e incluso algunas de ellas cree que pueden ser "una catástrofe", pero ha resaltado que es el momento de actuar por "razones de Estado" y, por tanto, ha rechazado considerar a los 'cuperos' como "adversarios".

"Ahora se tienen que imponer las razones de Estado, porque no se puede aspirar a tener un Estado si no se es capaz de hacer políticas de Estado; nos jugamos el todo, no la parte de este u otro", ha afirmado Homs, que ha añadido que, en este contexto y cuando el soberanismo "no va sobrado", no se puede "excluir absolutamente a nadie".

Homs ha incidido en que, pese a que ha habido concesiones de las dos partes en las negociaciones, un grupo con 10 diputados como el de la CUP no puede "imponer su criterio" a otro como Junts pel Sí que tiene 62 parlamentarios, porque esto "no sería hacer política, sino hacer religión", ha apuntillado.