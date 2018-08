Política

La CUP propone cinco alternativas para evitar que Mas sea presidente

AGENCIAS | REDACCIÓN

30/11/2015

La CUP propone que Artur Mas sea nombrado comisionado para la internacionalización del proceso independentista catalán.

La CUP ha trasladado hoy a Junts pel Sí (JxS) cinco alternativas para evitar que Artur Mas tenga un rango preeminente en el futuro Gobierno de la Generalitat.

Después de que esta tarde la dirección del grupo parlamentario de JxS haya reprochado a la CUP su veto a la investidura de Mas como presidente de la Generalitat y le haya exigido que demuestre con hechos su voluntad de pacto, la izquierda anticapitalista ha difundido las propuestas concretas sobre la futura presidencia.

Sus cinco alternativas son: un presidente de consenso, un liderazgo político coral, una presidencia rotatoria, una copresidencia o la designación de Artur Mas como comisionado para la internacionalización del proceso soberanista.

El primero de los escenarios que plantea la CUP en el documento difundido hoy es buscar un "presidente de consenso", que "refuerce la transversalidad y la pluralidad del independentismo".

En concreto, propone a Raül Romeva, cabeza de lista de JxS en las elecciones del 27S, porque "ha aglutinado el apoyo de los partidos y de los independientes que conformaban su candidatura", cuenta con el "apoyo" del grupo de la CUP y "podría no generar el voto contrario de otras formaciones", en alusión a Catalunya Sí que es Pot.

La segunda propuesta que la CUP ha puesto sobre la mesa pasa por establecer un "liderazgo político coral", con "tres personas que visualicen la dirección del nuevo Govern de forma colegiada y mancomunada", con responsabilidades en tres áreas clave del "gobierno provisional": "emergencia social, proceso constituyente e internacionalización del proyecto republicano".

En este caso, la CUP pide que en el debate de investidura se visualice este liderazgo compartido, de manera que los tres nombres llamados a ocupar estos puestos de responsabilidad se repartan el tiempo de intervención y generen un "imaginario colectivo y mancomunado desde el primer momento".

En tercer lugar, la CUP sugiere una "presidencia rotatoria", en la que durante los 18 meses de legislatura que prevé la hoja de ruta independentista el cargo de presidente vaya cambiando de manos, para "consolidar simbólicamente la transversalidad de la apuesta independentista".

La cuarta fórmula consiste en una "copresidencia", que obligaría a reformar la ley para instaurar un "sistema menos presidencialista".

Por último, la CUP propone que Artur Mas sea nombrado "comisionado para la internacionalización del proceso", para visualizarlo como un "expresidente autonómico que trabaja por la construcción de una república independiente".

Què ha plantejat la CUP-Crida Constituent en el terreny de la Presidència? https://t.co/caQxmuCyWA #perlarepública pic.twitter.com/47IMuPS4lm — CUP #EnsVolemVives (@cupnacional) November 30, 2015

ERC: 'Sin Artur Mas no habrá independencia'

Por otro lado, el cabeza de lista de ERC en las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha advertido hoy a la CUP que "el adversario político es el PP, Ciudadanos y el PSOE" y no Artur Mas, porque sin este último "no habrá independencia".

Después de que la CUP vetara ayer de nuevo en una asamblea interna el nombre de Artur Mas como candidato a la Presidencia de la Generalitat, Rufián ha arremetido contra esta decisión en la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente de ERC.

Rufián se ha mantenido inflexible, sin embargo, al indicar que el único candidato de Junts pel Sí (JxSí) a la Presidencia de la Generalitat es Artur Mas, porque "puede gustar más o menos, pero esto ahora no va de elegir a un político u otro, sino de conseguir la independencia".

"Es nuestro candidato, no hay 'plan b', tenemos un acuerdo pactado y lo respetaremos", ha explicado Rufián antes de considerar que "la mejor forma de averiguar si Mas va en serio o no es hacerlo presidente, y por esto pedimos a los compañeros de la CUP que aprieten este botón".

Que no se confundan, ha señalado, "el adversario político es PP, Ciudadanos y PSOE, para nosotros no hay otro, esto tiene que quedar claro", no es Artur Mas, "que representa una parte importante del independentismo, y por tanto, no es prescindible".