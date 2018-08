Política

Audiencia Nacional

Condenado a tratamiento psiquiátrico por insultar a víctimas de ETA

Redacción

04/03/2010

La Audiencia Nacional ha condenado a un año y medio de cárcel a un sevillano acusado de verter comentarios despreciativos contra las víctimas de ETA en Internet, y al que también ha impuesto una medida de tratamiento externo en un centro médico durante un período de dos años.

Así lo ha acordado la sección tercera de la sala de lo penal del tribunal, que ha aplicado al acusado una atenuante al padecer éste un trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad, que puede ocasionarle una disminución en el control de los impulsos ante hechos concretos, aunque ha estimado que tiene "suficientes recursos psicológicos" para comprender la ilicitud de su conducta.

La sala considera probado que entre el 30 de marzo de 2006 y el 21 de enero de 2008,&' || 'nbsp; accedió a foros de las páginas web de Libertad Digital y Veloxia Network en donde escribió comentarios que apoyaban las acciones de ETA y buscaban humillar a las víctimas.

Entre otras, el acusado escribió expresiones como "no sé si reírme o cagarme en las víctimas", "lo que da gustirrinín es dejar sin piernas a un español" o "me gusta veros reventados entre un amasijo de hierros, me gusta ver a las víctimas llorando, me gusta".