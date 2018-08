Política

Hoy empezaba juicio

Búsqueda y captura para acusados de violencia callejera en Iruña

Redacción

04/03/2010

La Audiencia Nacional busca a Artzai Santesteban Arizcuren y Joseba Fernández Aspurz, que no se han presentado al juicio iniciado hoy. Están acusados de atacar a dos policías con artefacto explosivo.

La Audiencia Nacional ha decretado búsqueda y captura para dos acusados de actos de violencia callejera que no se presentaron a la primera sesión del juicio por atacar, con artefactos explosivos, a una patrulla de la Policía Foral de Navarra, en el Casco Viejo de Iruñea el 9 de marzo de 2008, en plena campaña electoral.

Hoy, la Audiencia ha comenzado a juzgar, por los mismos hechos, a Iker Araguas Jusue, Xabier Xagadoy Lana, Luis Goñi Lara, Iñaki Marín Mercero y Aritz Azcona Domínguez. En marzo de 2009 ya fue condenado por esos actos Odei Ijurco, detenido la noche anterior a las elecciones.

El fiscal, Pedro Martínez, pide 12 años de cárcel para cada uno por delitos terroristas de tenencia y empleo de aparatos incendiarios, atentado a un miembro de la Policía de una comunidad autónoma y desórdenes públicos.

Araguas y Marín han declarado que acudieron a la cita con Ijurco porque, en principio, pretendían "dañar un cajero automático". En el camino, se encontraron con la patrulla de

la policía pero ambos aseguran que dejaron "la botella" incendiaria en el suelo y se fueron "corriendo".

"Yo siempre he tenido muy claro que no quería dañar a ninguna persona, por eso, cuando apareció la Policía me di la vuelta y me fui corriendo", ha contado Araguas.

Por su parte, Xagadoy afirma que únicamente se prestó como voluntario para "vigilar" mientras atacaron un cajero, algo que nunca llegó a producirse. Goñi explicó que iba a participar en el ataque a un cajero, pero cuando llegó al punto de encuentro, "no había nadie".

Entre los testigos de la Fiscalía se encontraban los dos policías navarros que resultaron lesionados, uno con dos costillas rotas y el otro con un pómulo también roto. Según su versión, los tres sufrieron esas lesiones al reducir y detener a Odei Ijurco, que mostró "mucha resistencia".