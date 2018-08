Política

Violencia y pacificación

Rubalcaba: "Es posible que la Policía acabe con ETA"

Redacción

05/03/2010

También ha destacado que cuando finalice la violencia "habrá un ajuste político". Cuando desaparezca ETA "serán los vascos y el resto de los españoles los que decidiremos qué hacemos", ha añadido.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado hoy que la Policía será decisiva a la hora de "arrinconar definitivamente a los violentos y acabar con ETA", pero ha añadido que cuando finalice la violencia "se hará un ajuste político".

Rubalcaba ha asegurado que "es posible que la Policía termine con la violencia", aunque ha añadido que cuando ETA desaparezca se hará un ajuste político. "La democracia ha intentado por mil vericuetos, mil caminos, ha hecho todo lo posible, legal, paralegal, todo lo posible para situar esa ideología (de Batasuna) dentro de las reglas democráticas y es posible que la Policía pueda hacer un último esfuerzo para conseguirlo, pero es verdad que ahí hay un ajuste político que, no hay más que ver lo que está pasando, se hará en su momento, después".

"¿Queda margen para que la Policía ayude? sin ninguna duda, ¿queda margen para que la Policía arrincone por completo a los violentos?, sin ninguna duda, naturalmente y después de que la violencia acabe serán los vascos y el resto de los españoles los que decidiremos qué hacemos", ha sentenciado.





Compara la relación entre ETA y Batasuna con una canción

El ministro ha otorgado a la actuación policial un papel destacado en el final de ETA y ha recordado que en el pasado se han "intentado otras fórmulas y no han salido". Según ha dicho, la razón es la "terrible conjunción y entre lo político y lo militar: los más políticos de quienes están en ETA no pueden vivir sin los militares y los militares tampoco pueden vivir sin políticos. Es esa canción de Amaral de ''Sin ti no soy nada''". "Esa fractura es la que nunca hemos conseguido hacer", ha añadido en una entrevista a TVE.

Conflicto con Venezuela



Por otro lado, Rubalcaba ha reclamado al Gobierno de Venezuela que "tienen que colaborar con la justicia española" en la investigación abierta a raíz del auto del juez Velasco sobre la supuesta vinculación entre ETA y las FARC.

El titular de Interior ha destacado que "ha habido alguna colaboración" demostrada entre ambos grupos terroristas, aunque sobre la intervención de Venezuela ha apuntado no estar seguro de que "la palabra permisivo sea la adecuada para definirla".

En este sentido, Rubalcaba ha recordado que en el pasado Venezuela rechazó varias extradiciones de miembro de ETA solicitadas por España y que el gobierno español tuvo que tomar cartas en el asunto para impedir que varios de ellos obtuvieran la nacionalidad venezolana.