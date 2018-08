Política

Presunta relación ETA-FARC

Chávez considera que la relación con España ha "vuelto a su cauce"

06/03/2010

Venezuela da por zanjada la polémica surgida cuando el juez Velasco procesó a seis presuntos miembros de ETA y a siete supuestos integrantes de las FARC por establecer, supuestamente, una alianza.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, considera que la relación de su Gobierno y el de España ha "vuelto a su cauce" después de que Madrid precisara que se pidió "información" y no "explicaciones" sobre un auto relacionado con ETA.



Chávez ha calificado de "aceptable" la posición del Ejecutivo español tras las discrepancias surgidas en torno al caso abierto por un juez español sobre una supuesta "cooperación" del Gobierno venezolano en una presunta alianza de la banda terrorista ETA y las FARC colombianas.



"La respuesta ha sido aceptable. Han dicho que no pidieron explicaciones sino información", ha declarado el presidente venezolano, dos días después de haber afirmado no tener "nada" que explicar al jefe del Gobierno español.



"Las cosas han vuelto a su cauce", ha indicado Chávez, en una intervención durante un acto en un barrio del oeste de Caracas y ha agregado que ello ha sido posible "gracias a la madurez" del presidente Rodríguez Zapatero, y de su ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.



Chávez zanja la polémica



El presidente venezolano ha dado por zanjada la polémica que surgió el lunes pasado cuando el juez Eloy Velasco procesó a seis presuntos miembros de ETA y a siete supuestos integrantes de las FARC por haber establecido supuestamente una alianza para atentar en España contra altos cargos de Colombia, como el presidente Álvaro Uribe.



El mismo día, el Gobierno venezolano rechazó en un comunicado los "señalamientos" del juez que calificó de "infames".



Dos días después, Chávez dijo que no tenía "nada" que explicarle al presidente del Gobierno español quien le había pedido explicaciones con respecto a la cuestión, y le indicó que le preguntara a su ministro de Exteriores.