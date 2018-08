Política

Convergència no contempla un candidato alternativo a Artur Mas

03/01/2016

"No es una cuestión de personas, es lo que representa", han asegurado fuentes de Convergència Democràtica de Catalunya.

Dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) han confirmado hoy que "no hay candidato alternativo" a Artur Mas para ser investido presidente de la Generalitat, por lo que afronta así la eventualidad de que Cataluña vaya de nuevo a elecciones anticipadas.

La dirección de la CUP ha decidido hoy vetar a Mas como president en un pleno de investidura en el Parlament en el que la formación antisistema era clave para lograrlo, por lo que los cuperos han pedido públicamente a Junts pel Sí (JxS) -grupo que aglutina a CDC, ERC y diversos independientes- que "mueva ficha", es decir, que proponga otro candidato.

"No hay candidato alternativo. No es una cuestión de personas, es lo que representa", han asegurado a Efe fuentes convergentes, que afrontan así un escenario de elecciones anticipadas en Cataluña, ante las que Mas sería de nuevo cartel electoral si éste no da un paso atrás y antes del 10 de enero cede la investidura a otro dirigente, como la vicepresidenta Neus Munté.

Reuniones este lunes

Por otra parte, las direcciones de CDC y de ERC --socio mayoritarios de la coalición JxSí-- se reunirán este lunes por separado para abordar la decisión tomada este domingo por la CUP.

El partido que lidera Oriol Junqueras tiene previsto celebrar una reunión de su Ejecutiva Nacional este lunes por la tarde en su sede de Barcelona, donde deberán aclarar si mantienen lo que han defendido hasta ahora, que es que la presidencia de Mas era innegociable.

En la misma línea, fuentes de CDC han explicado que también está prevista para este lunes una reunión de alguno de los órganos del partido, donde también abordarán la negativa de los anticapitalistas a investir al ahora presidente en funciones, Artur Mas.

