27 representantes de la IA, imputados por delitos económicos

AGENCIAS | REDACCIÓN

08/01/2016

La izquierda abertzale ha denunciado que se trata de una pieza separada que deriva del macrocaso contra Batasuna-ANV-EHAK.

Un total de 27 representantes de la izquierda abertzale han sido llamados a declarar como imputados los próximos días 11 y 12 de enero en la Audiencia Nacional acusados de "blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y colaboración con organización terrorista", en este caso Batasuna.

Según ha explicado el abogado Aiert Larralde, se trata de una pieza separada que se relaciona con la actividad económica de EHAK por la que ya prestaron declaración en 2007.

En una rueda de prensa en Donostia-San Sebastián, en la que han comparecido los imputados, Larrarte ha explicado que el origen de este sumario está en el sumario 4/2008, cuyo juicio se está llevando a cabo actualmente en la Audiencia Nacional contra la Mesa Nacional de Batasuna, derivado de la operación policial de Segura.

En ese sentido, ha detallado que es una investigación que empieza en el año 2007 y desde entonces "ha estado bajo secreto", aunque en ese año los ahora imputados ya fueron a declarar ante el magistrado del juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata.

En su opinión, no es posible hacer una valoración política de esta imputación y ha considerado que "hay otro tipo de razones por las que 27 ciudadanos vascos tienen que ir a la AN". "No sabemos por qué desde 2007 ha estado parado y ahora la policía presenta un nuevo informe sin aportar datos ni pruebas nuevas, el fiscal reinicia esta investigación sin que para ello medien razones jurídicas y el juez no decide otra cosa que tomarles de nuevo declaración y hacerles enfrentarse de nuevo a un proceso judicial que puede acarrear gravísimas penas contra ellos", ha destacado.

Las 27 personas imputadas son Martxelo Álvarez, Gotzon Amaro, Eli Zubiaga, Urko Aiartza, Gorka Elejabarrieta, Jon Andoni Lekue, Xabi Larralde, Zigor Gogeaskoetxea, Jean Claude Aguerre, Giuliano Cavaterra, Patricia Martinón, Gregorio Jimenes, Idoia Aiastui, Mikel Aznar, Ainhoa Landaberea, Imanol Nieto, Nerea Goikoetxea, Eider Imaz, Asier Coloma, Hodei Egaña, Miguel Lejarza, Arkaitz Rodriguez, Iñaki Intxusta, Joseba Ilzarbe, Asier Altuna, Fernando Gaztelu, y Juan Carlos Tapia.