Desaparición de 'Pertur'

El juez Andreu interrogará al ex comisario jefe de Irun

Redacción

11/03/2010

La Audiencia Nacional no ha citado aún al ex dirigente de ETA Sabin Atxalandabaso y al ex comisario Eduardo López de Maturana ya que está a la espera de que la Policía localice sus domicilios.

El juez Fernando Andreu interrogará al que fuera responsable de las relaciones internacionales de ETA-pm en 1976 y al entonces delegado de frontera y comisario jefe de Irun (Gipuzkoa) acerca de la desaparición del ex dirigente del aparato político militar Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur. Fuentes jurídicas han informado de que el magistrado de la Audiencia Nacional no ha citado aún al ex dirigente de ETA Sabin Atxalandabaso Barandika y al ex comisario Eduardo López de Maturana García ya que está a la espera de que la Policía localice sus domicilios para poder hacerles llegar la citación. Andreu, que abrió esta investigación en noviembre de 2008, tras admitir a trámite una querella de la familia de Pertur, ha adoptado esta decisión a instancias de los querellantes y después de preguntar a la Policía sobre el paradero del miembro de ETA Miguel Ángel Apalategi, Apala, que fue una de las últimas personas con las que se vio a Moreno Bergaretxe el 23 de julio de 1976. Según han señalado las fuentes consultadas, las Fuerzas de Seguridad no han podido señalar al juez dónde se encuentra Apala en la actualidad, y le han indicado que en la década de los noventa se le situó en Cuba, donde se habría trasladado desde Nicaragua y refugiado junto a otros miembros de ETA. Desaparición El objetivo de los nuevos testimonios es intentar esclarecer qué pudo ocurrirle a Pertur el 23 de julio de 1976, cuando fue visto por última vez en un coche con Apala y Francisco Mújica Garmendia, Pakito, quienes, según la Fiscalía, le secuestraron durante unos días por orden de Antonio Etxebeste, Antxon, para evitar su participación en una asamblea de ETA.



