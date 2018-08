Política

Cataluña

Mas anuncia su renuncia y cede el testigo a Carles Puigdemont

AGENCIAS | REDACCIÓN

09/01/2016

Este domingo a las 17:00 horas se celebrará el pleno de investidura con Carles Puigdemont, actual alcalde de Girona, como candidato a presidir la Generalitat.



El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, ha asegurado que da "un paso al lado" y no se presentará como candidato de JxSí para ser reelegido presidente de la Generalitat, y ha anunciado que el Parlament investirá en primera votación a Carles Puigdemont, actual alcalde de Girona.



En una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, ha remarcado que ha tomado esta decisión muy convencido porque los beneficios superan a los costes, y además "no quiere cargos", por lo que desde el domingo por la noche pasará a ser expresidente de la Generalitat.



Ha dicho que la solución se ha precipitado en las últimas horas y no estaba prevista, y ha recordado que su prioridad es trabajar por el país.

Mas ha acordado con la CUP que Puigdemont sea investido mañana mismo en un pleno del Parlament y en primera votación.

El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas. Foto: EFE

Este es el principal compromiso del acuerdo, que tiene como contrapartida que dos diputados de la CUP pasen a la "disciplina parlamentaria" de JxSí, de manera que el grupo tendrá más diputados en el Parlament (64) que los grupos no independentistas.

"Aquello que las urnas no nos dio directamente se ha corregido a través de la negociación", ha afirmado el presidente catalán en funciones.

Además, el acuerdo garantiza que la CUP no votará "en ningún caso" con la oposición contraria a la independencia y al derecho a decidir, ha explicado Mas, que ha añadido: "No se puede subir al Everest con alpargatas, se tiene que ir muy bien equipado".

Con este acuerdo -ha dicho- "el proceso queda salvado, el Parlament podrá empezar a funcionar y el Govern podrá hacer el trabajo que pueda hacer con la garantía de que no tumbarán las votaciones cada semana o cada mes".

Acto de investidura, mañana por la tarde

Tras estos acontecimientos, la presidenta del Parlament, Carme Foracadell, ha convocado la mesa y la junta de portavoces de la cámara catalana a las 16 horas de este domingo, y posteriormente se celebrará el pleno de investidura con Carles Puigdemont como candidato a presidir la Generalitat.

Según ha informado la cámara catalana, la convocatoria de la mesa y la junta de portavoces se convoca con el objetivo de acordar la convocatoria de nuevo debate de investidura del presidente de la Generalitat, que comenzará la misma tarde.

En un apunte en Twitter, Forcadell ha explicado que el pleno de investidura se hará a las 17 horas, tras acabar los contactos con los grupos parlamentarios.

Artur Mas con el nuevo candidato a president de la Generalitat, el actual alcalde de Girona, Carles Puigdemont. Foto: EFE

No abandona la política

No obstante, el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, ha recalcado hoy que no se retira de la política, sino que seguirá activo "ayudando" en el proceso soberanista y contribuirá a refundar CDC, sin descartar ser candidato en futuros comicios.

El presidente en funciones no ha confirmado si abandonará también el acta de diputado de Junts pel Sí en el Parlament, pero sí que ha querido dejar claro que seguirá activo en política.

Asimismo, ha remarcado que, al no ser investido en esta ocasión, queda "absolutamente libre" de su compromiso de retirarse a los 18 meses de la legislatura si presidía la Generalitat y, en este sentido, ha dicho que "no renuncia" a presentarse en futuras elecciones.

"En función de cómo vayan las cosas en Cataluña es una puerta que queda abierta", ha añadido Mas, quien ha precisado que se retira "de un cargo directo" pero que no lo hace "de la política".

Ha indicado que como expresidente se pondrá "al servicio" del nuevo gobierno para "ayudar" en el proceso soberanista y dedicará sus esfuerzos en la "puesta al día" de su partido, CDC, que afronta un proceso de refundación este semestre.

Agradecimiento de Puigdemont

El alcalde de Girona y candidato por JxSí a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, ha agradecido este sábado al presidente en funciones Artur Mas "por liderar y por perseverar" en el proyecto soberanista.

En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, ha asegurado: "Tenemos un proyecto iniciado, bien orientado y sólido. Todos estamos llamados, todos hacemos falta. Gracias, presidente, por liderar y por perseverar".

Tenim un projecte engegat, ben orientat i sòlid. Tots hi som cridats, tots ens fem falta. Gràcies, president, per liderar i per perseverar. — Carles Puigdemont (@KRLS) enero 9, 2016

Reacción de Junqueras

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha agradecido a todos los involucrados el poder alcanzar un acuerdo entre JxSí y la CUP y en especial al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas.

En una serie de apuntes en Twitter recogidos por Europa Press, ha afirmado: "Gracias a todos y sobre todo a un gesto que pasará a la historia. ¡Próxima estación, independencia!". "El futuro es nuestro, de todos. No nos cansamos, no abandonamos y no nos rendimos. No lo hemos hecho nunca. Y nunca lo haremos", ha remarcado.

Hacer frente al 'desafío independentista'

Por su parte, el Gobierno español ha garantizado hoy el cumplimiento de la ley ante el acuerdo para la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat y ha apelado a que el próximo Ejecutivo español cuente con una amplia base parlamentaria que defienda los derechos de los españoles y haga frente al "desafío independentista".

La CUP ratifica mañana el acuerdo

La CUP ha convocado para este domingo a su consejo político y al Grup d'Acció Parlamentaria (GAP) compuesto por su diez diputados para ratificar el acuerdo alcanzado con JxSí, que ha supuesto que Artur Mas ceda el testigo a Carles Puigdemont como candidato a presidir la Generalitat.

Fuentes de la formación han explicado a Europa Press que la reunión está prevista para las 11 horas en la sede de la CUP y en la que "se deberá ratificar" el pacto alcanzado.