Duran i Lleida dimite como presidente de Unió Democràtica

Agencias / Redacción

16/01/2016

Ha anunciado que renuncia a la presidencia de Unió al término de una reunión de gobierno del partido, que no obtuvo representación parlamentaria ni en las elecciones catalanas ni en las generales .

El presidente del comité de gobierno de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, ha anunciado este sábado que renuncia como presidente del comité de gobierno del partido una vez se ha clarificado el calendario político catalán, la constitución del Congreso de Diputados y la convocatoria del congreso de la formación democristiana para abril.

En una intervención este sábado en el Consell Nacional de Unió en L'Hospitalet de Llobregat, ha asegurado que "es lo mejor" que puede hacer pensando en el partido, y que lo hace con la conciencia muy tranquila.

"No se puede esconder la cabeza bajo el ala y hacer como si no hubiera pasado nada", ha dicho, tras los resultados del partido en las elecciones del 27S y las generales en las que Unió no logró representación parlamentaria, y ha remarcado que habría gente que no entendería que no pasara nada y no se asumieran responsabilidades tras esos resultados.

Ha recordado que la noche de las elecciones generales ya dijo que no valía buscar excusas, y ha afirmado que ha sido difícil tomar la decisión, pero que da el paso de renunciar porque tiene "toda la confianza" en Unió y su futuro.

Se ha mostrado convencido de que la propuesta de Unió es "la que necesita" Cataluña, pero que la ciudadanía no le da suficiente apoyo, y ha subrayado que la situación actual de Unió no es irreversible.

No ha querido criticar "cómo se han hecho las cosas" después del 27S en Cataluña, pero ha asegurado que si se hubieran hecho elecciones catalanas en marzo tanto JxSí como la CUP habrían obtenido menos votos, y también ha considerado que sería irresponsable que hubiera nuevos comicios generales.

Ha asegurado que continuará como militante del partido toda la vida, y ha pedido a aquellas personas que han podido acercarse a Unió por su persona que sigan teniendo la confianza: "Duran ha sido, es y será de Unió, pero Unió ni ha sido, ni es ni será de Duran".

FUTURO DE UNIÓ "POR ESCRIBIR"

Duran ha remarcado que Unió siempre lo tendrá a su lado, y se ha mostrado convencido de que el futuro del partido está "por escribir", y se ha mostrado convencido de que tendrá un rol central y catalizador del catalanismo político. Ha agradecido a las personas que han estado junto a él durante sus años al frente de Unió, también los que se encuentran en otros partidos, y, emocionado, la paciencia de su familia, y se ha despedido: "Contar siempre conmigo. Visca Unió y Visca Catalunya".

