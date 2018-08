Política

PACTOS POSTELECTORALES

Egibar dice que el PNV está dispuesto a hablar con el PSOE

17/01/2016

No obstante, ha añadido que "otra cosa es que surja algún tipo de compromiso".

El presidente del GBB del PNV y portavoz parlamentario, Joseba Egibar, ha manifestado que la formación jeltzale está dispuesta a hablar con el PSOE de cara a un posible apoyo a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno, "otra cosa es que de esas conversaciones surja algún tipo de compromiso".

En este sentido, ha reconocido la existencia de contactos con el PSOE, pero únicamente "a nivel exploratorio". "El PSOE pone como premisa la modificación de la Constitución española. Sabe que con independencia de cuál sea su intención y, la verdad, no conocemos qué quiere decir lo del estado federal asimétrico, no cuenta con la mayoría cualificada de dos tercios en el Congreso, por lo que esa vía está agotada", ha afirmado.

No obstante, Egibar ha defendido que sí hay otras modalidades para dar cauce al hecho de que Cataluña y Euskadi "se pudieran expresar" a través de la modificación ley orgánica sobre referéndum o consultas en la que "se puede abrir una vía".

En este contexto, ha subrayado que la formación jeltzale está dispuesta a hablar con los socialistas, "otra cosa es que de esas conversaciones surja algún tipo de compromiso".

Otegi como candidato

Por lo que respecta a Euskadi, ha recordado que el próximo otoño habrá elecciones autonómicas que "para nosotros son las principales" y ha señalado que el que sea Arnaldo Otegi candidato a la Lehendakaritza es "una cuestión que tiene que deliberar la izquierda abertzale".

"Es el responsable máximo Sortu a los efectos. Otegi es un político que tenía que estar en libertad, pero el que la izquierda abertzale le quiera promover como referente a la Lehendakaritza es una opción que no me preocupa porque el tiempo no pasa en balde", ha afirmado.

En esta línea, ha considerado que la izquierda abertzale "está muy anclada y bloqueada en el pasado". "Existió una estrategia política-militar y está arrastrando todas esas consecuencias", ha finalizado.