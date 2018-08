Política

Corrupción en PP de Valencia

Libertad provisional para 7 de los detenidos en Imelsa

Agencias | Redacción

27/01/2016

Cuatro de estas personas quedarán en libertad tras abonar la fianza.

El instructor del caso Imelsa ha decretado libertad provisional para los siete detenidos que han declarado desde esta tarde por la operación anticorrupción por amaño de contratos en la Comunitat Valenciana, que salpica al PP de esta comunidad.



A cuatro de ellos, el juez les ha impuesto fianzas para asegurar responsabilidad civil en caso de condena, según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano.



El titular del Juzgado de Instrucción número 18 ha acordado asimismo dejar en libertad a la secretaria del grupo municipal del PP, Carmen García Fuster, para quien el fiscal ha pedido prisión.

El juez ya interrogó anoche a la exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, para la que el juez decretó libertad bajo fianza de 150.000 euros, así como el embargo de bienes como medida cautelar.

Aunque en un principio se había informado de que se iba a empezar a tomar declaración esta mañana a cinco personas investigadas (imputadas) que no fueron detenidas ayer, posteriormente se ha comunicado que el Juzgado no dispone de una previsión sobre el calendario para tomar declaración a esas cinco personas.

Entre éstas, figuran el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, sucesor de a Rita Barberá en el cargo. Precisamente, el círculo se estrecha en torno a la figura de la exalcadesa de Valencia.

Preguntado si tomará medidas contra la exregidora valenciana y actual senadora del PP, el presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, ha asegurado que "cualquier persona" involucrada en un caso de corrupción será "apartada" del Partido Popular, pero ha señalado que la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, no está "acusada de nada" y no puede decir otra cosa en este momento más que está "absolutamente limpia". Además, Rajoy ha afirmado la corrupción "no tiene por qué dificultar" las negociaciones que ha abierto para intentar formar gobierno.

Por su parte, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha acusado al Partido Popular de conocer "al menos desde hace dos años" una parte de la supuesta trama de corrupción y ha asegurado que este caso "sí que influye" en el futuro del gobierno de España.

De Rajoy ha dicho que está "manchado por la corrupción", es "el de 'Luis, sé fuerte', y el que llamó al ciudadano Fabra, ciudadano ejemplar", ha señalado en referencia al extesorero del PP Luis Bárcenas y al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra.

Comparecencia de Barberá

El portavoz de Podemos en las Corts valencianas, Antonio Montiel, ha pedido la comparecencia de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para que explique "cómo afecta su presunta vinculación en el caso Imelsa a su cometido como senadora".

Ciudadanos (C's), por su parte, ha solicitado crear de forma urgente una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Valencia por el denominado caso Imelsa "para exigir responsabilidades políticas derivadas de los presuntos hechos de carácter ilícito que se han podido cometer en el consistorio".