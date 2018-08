Política

Consultas del rey

Sánchez dispuesto a intentar la investidura, si Rajoy renuncia

02/02/2016

El secretario general del PSOE ha pedido a Podemos y a Ciudadanos que dejen de hablar de "vetos" y se centren en discutir qué pueden hacer "unidos".

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha trasladado hoy al rey de España, Felipe VI, que está "dispuesto a intentar formar gobierno" si Mariano Rajoy vuelve a renunciar esta tarde a lo que los socialistas consideran que es su "obligación".

Tras una audiencia con el monarca que ha durado hora y cuarto, Sánchez ha explicado en el Congreso que dará "un paso al frente, si lo tiene a bien el rey".

Ha aclarado que en su conversación con el monarca no le ha trasladado posibles avales que pudieran respaldar su investidura porque todavía no ha empezado a negociar con ninguna fuerza política.

Pedro Sánchez ha insistido en que el PSOE ha sido "escrupuloso" con los tiempos y el procedimiento y, por tanto, esperará hasta que culmine esta tarde la segunda ronda de consultas con Mariano Rajoy, para abordar ese diálogo.

El PSOE, ha subrayado Sánchez, está dispuesto a hablar con todas las formaciones para poder llegar a un acuerdo, entendiendo que no se trata solo de un cambio de personas, "tiene que ser también en el fondo y en la forma", ha dicho.

"Al frente que hemos sufrido los españoles con la mayoría absoluta del PP no podemos responderles con otro frente", ha señalado, apostando por gobiernos "transversales, progresistas y reformistas".

Sin vetos

El secretario general del PSOE ha pedido a Podemos y a Ciudadanos que dejen de hablar de "vetos" y se centren en discutir qué pueden hacer "unidos" para tratar de lograr un acuerdo de gobierno.

Sánchez ha trasladado este mensaje a las formaciones que lideran Pablo Iglesias y Albert Rivera después de que éstos emplazaran ayer, lunes, al secretario general del PSOE a que elija entre uno u otro para formar gobierno.

"Lo importante es que estemos todos a la altura de nuestra responsabilidad y sus desafíos. Que dejemos de hablar de vetos y empecemos a hablar de qué podemos hacer unidos", ha afirmado Sánchez en rueda de prensa en el Congreso.

Sánchez, que se ha quejado de haber sido objeto durante las últimas semanas "no solamente de desplantes, sino de la arrogancia" de Iglesias, ha pedido "respeto" a éste, convencido de que los españoles lo que quieren son "políticos que respondan a los desafíos que han planteado el pasado 20 de diciembre con respeto".

"En algunas ocasiones para poder hay que querer y, por tanto, se abrirá el momento cuando llegue de saber si Podemos realmente quiere", ha advertido el líder socialista.

Sánchez también ha reiterado que no va a "buscar el apoyo" de los partidos independentistas para su investidura, si finalmente se produce.

Fuerte en su partido

Sánchez ha reivindicado hoy la autoridad que le confiere su cargo para haber decidido que consultará a los militantes un acuerdo de gobierno con otras formaciones políticas y ha asegurado que se siente "fuerte" en su partido para encarar un debate de investidura.

El líder del PSOE ha confirmado que lo que se sometería a la consulta de la militancia es el "texto de un eventual acuerdo".

Sánchez ha recordado que, tanto en su primer discurso como secretario general hace dieciocho meses, como en su campaña a las primarias, "siempre" defendió que el PSOE tenía que "abrirse con consultas a la militancia".

"A mi el Comité Federal no me impide. Me impiden mis convicciones y ya he dicho en reiteradas ocasiones que no voy a ser presidente a cualquier precio", ha aseverado el líder socialista, dispuesto a "tender la mano a aquellas formaciones que tengan voluntad de respetar la integridad territorial de España".

