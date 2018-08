Política

Los bomberos confundidos con miembros de ETA vuelven a Barcelona

21/03/2010

"Nos han tratado bien las autoridades francesas", aseguran los bomberos. Francia ha admitido el error y ha eximido de culpa a los cinco bomberos catalanes.

Los cinco bomberos confundidos con miembros de ETA&' || 'nbsp;han regresado a Barcelona tras declarar en Francia.



En una rueda de prensa en la que no se han admitido preguntas, Óscar Llop, el portavoz de los miembros del cuerpo de seguridad ha asegurado que "nos han tratado bien las autoridades francesas", añadiendo que "si no fuera por el gobierno

catalán no estaríamos aquí".



La directora de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Generalitat, Olga Lanau, además de otros mandos del cuerpo, los ha recibido en el aeropuerto de El Prat.



El director general de la Policía Nacional francesa, Fréderic Péchenard, ha admitido el error del vídeo difundido por las autoridades galas. "Incluso aunque para nosotros ese error sea igualmente una decepción, no se pone en entredicho la implicación de la banda terrorista ETA en los hechos", ha argumentado en declaraciones recogidas por los medios digitales franceses.

Asimismo, Rubalcaba ha declarado que se siente "responsable del error" cometido con el video en el que se han confundido a cinco bomberos catalanes con miembros de ETA.

Los cinco bomberos han permanecido durante toda la mañana prestando declaración ante la policía francesa, según ha explicado el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Saura.

Además Saura ha asegurado que los cinco bomberos catalanes "están perfectamente", han sido tratados "muy bien" por la Policía gala y el error se ha aclarado "de forma rápida".

Un tribunal francés ha eximido a los cinco bomberos españoles identificados erróneamente como presuntos miembros de ETA de cualquier tipo de responsabilidad en la investigación sobre el asesinato del gendarme Jean Serge Nerin a manos de ETA.

Identificó a sus compañeros

Según France Info, los policías franceses fueron engañados por Joseba Fernández Aspurz, detenido el martes tras el asesinato del gendarme, que tras ver el vídeo con las imágenes de los cinco hombres entrando en un supermercado, reconoció a los supuestos miembros de ETA.