Esperanza Aguirre dimite como presidenta del PP de Madrid

Agencias | Redacción

14/02/2016

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha presentado hoy su dimisión en el cargo tras las informaciones aparecidas en los últimos días sobre esta formación, que la han llevado a asumir su "responsabilidad política".

En una rueda de prensa en la sede de la calle Génova ante los periodistas a las 14.22 horas en una convocatoria que no estaba anunciada, ha señalado que ha comunicado su decisión al presidente del partido, Mariano Rajoy, y que éste la ha comprendido durante una conversación telefónica que se ha desarrollado en un tono de "absoluta cordialidad y comprensión".

Durante su comparecencia, de quince minutos de duración, Aguirre ha dicho que "la gente quiere gestos" y su obligación es "asumir" su "responsabilidad política", aunque ha explicado que no tiene "ninguna responsabilidad material", ni puede "estar encausada en nada". La presidenta del PP madrileño ha presentado su dimisión ante "la gravedad de las informaciones" aparecidas en los últimos días relacionadas con el PP de Madrid, que ha dicho que "habrá que confirmar y calibrar" y que no hay que dar por "absolutamente ciertas".

En opinión de Aguirre, la corrupción está "haciendo un daño enorme a todos los partidos políticos" y ha apuntado que "otros la tienen" también. Ha recordado que Francisco Granados fue secretario general del PP de Madrid porque ella lo propuso y el hecho de que un juez lo mantenga en prisión durante tanto tiempo es un dato que la lleva a pensar que "algo grave debe de haber".

Aguirre ha argumentado que ello la lleva a asumir su responsabilidad política "in eligendo", por elegir a Granados, e "in vigilando", por considerar que "debería haber vigilado mejor". No obstante, ha garantizado que en lo que ha vigilado no le consta que haya habido ninguna financiación irregular ni mucho menos ilícita en el PP de Madrid. Ha explicado que en esta formación hay un tesorero, un gerente, un secretario general y un contable, al tiempo que ha indicado que los encargados de gestionar los asuntos económicos eran otros.

Responsabilidad política

Aguirre ha subrayado que no tiene una responsabilidad directa en las actuaciones de los últimos días, pero tiene "una responsabilidad política" que asume presentando su dimisión. Ha detallado que ha adoptado la decisión, "absoluta y totalmente personal", de dimitir porque las informaciones publicadas respecto a Francisco Granados hasta esta misma semana parecían afectar a una etapa en la que no estaba en el PP de Madrid y era alcalde de Valdemoro, pero ahora parece que tienen relación con la etapa en que fue secretario general del partido de Madrid entre 2004 y 2011.

"Espero que la justicia actúe con celeridad en estos casos", ha afirmado Aguirre antes de recordar que la operación Púnica comenzó en 2014 y todavía no se ha abierto el juicio oral por el caso Gürtel que viene de 2009.

Ante los casos de corrupción del PP, ha manifestado que Mariano Rajoy "debe seguir su camino" en el actual momento de formación del Gobierno de España, y ha estimado que "él, mejor que nadie, sabe lo que tiene que hacer". Sin embargo, ha agregado que "no es el tiempo ni de los partidismos, ni de los personalismos, sino de los sacrificios y de las cesiones".

El pasado viernes Aguirre aseguró a los periodistas sentirse respaldada por la dirección nacional del partido tras los registros efectuados el día antes en la sede del partido madrileño por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para investigar si los pagos de la trama Púnica sirvieron para financiar ilegalmente al PP madrileño.