Política

Se reafirma en sus palabras

Mayor Oreja destaca que tampoco había pruebas en "la tregua trampa"

Redacción

24/03/2010

Rajoy cree que "hay que escuchar" a Oreja por su conocimiento en materia antiterrorista. Rubalcaba subraya que el diálogo con ETA está "absolutamente descartado".

El ex ministro del Interior y portavoz del PP en el Parlamento europeo, Jaime Mayor Oreja, ha insistido en que tampoco había "pruebas fehacientes" cuando el PNV "se abrazó a ETA" en Estella, con la "tregua trampa" o cuando ETA y el Gobierno "hicieron la primera parte de la negociación" la pasada legislatura. "Es que pruebas nunca se tienen", ha insistido.

En declaraciones a la Cadena COPE, Mayor Oreja ha mostrado su sorpresa por la cascada de reacciones que han producido sus palabras. Según dice, se limitó a hacer "un diagnóstico", "fruto de una reflexión".

Frente a las palabras del ex titular de Interior, el actual ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho que el PP recibe, puntualmente, "información exhaustiva" sobre la estrategia de la lucha antiterrosita del Gobierno. En sus palabras, el diálogo con ETA está "absolutamente descartado".

"A la tercera va la vencida, la democracia española no lo va a volver a intentar", ha proclamado Rubalcaba.



Sobre esta polémica, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha dicho que "hay que escuchar" a Mayor Oreja por su "profundo conocimiento" en materia antiterrrorista. Además, ha señalado que apoyará al Gobierno siempre que no negocie con ETA.

Rajoy ha recordado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya negoció con ETA y ha añadido que ETA, Batasuna o "cualquiera de sus franquicias" no deben poder presentare a las elecciones municipales del 2011.



Esta mañana, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores Cospedal ha aclarado que desde la dirección de su partido no se tiene constancia de que exista una "segunda parte" de negociación entre el Gobierno y ETA, como afirmaba ayer el eurodiputado Mayor Oreja.



Por su parte, José María Aznar ha defendido a Jaime Mayor Oreja y ha afirmado que "hasta ahora ha tenido razón".

El ex presidente del Gobierno ha resaltado que Mayor Oreja no es quien ha alentado "todas las historias en favor de un final dialogado con ETA, ni tampoco él se ha inventado las relaciones de algunos grupos y algunos pactos ni algunas visitas, y algunas reuniones que se han tenido".

Aznar afirma que es "muy importante" que se preste atención a lo que dice el ex ministro del Partido Popular porque es una persona de gran experiencia "que no suele hablar a humo de pajas, que tenga razón o no tenga razón lo vamos a ver enseguida".



La delegación del PSOE en el Parlamento Europeo ha denunciado ante todos los miembros de la Eurocámara las declaraciones de Mayor Oreja y ha recalcado que esas afirmaciones "son falsas y sólo buscan hacer daño". Los socialistas españoles han enviado un comunicado en distintos idiomas a todos los eurodiputados para hacerles llegar las palabras de Mayor Oreja, que consideran llenas de "falsedades y calumnias".