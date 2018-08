Política

Reunión con ERC y DIL

Sánchez, 'razonablemente optimista' para la investidura

AGENCIAS | REDACCIÓN

16/02/2016

Por su parte, ERC y DiL han adelantado que votarán en contra salvo que el PSOE y Podemos "vengan con el referéndum debajo del brazo".

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que es "razonablemente optimista" para afrontar con éxito la sesión de investidura, convocada el día 2 de marzo, con un acuerdo de gobierno en el que participen varios partidos.

Sánchez ha expuesto esta impresión en una rueda de prensa en el Congreso después de reunirse con los portavoces de ERC y de Democrácia i Llibertat.

El candidato socialista ha elogiado la disposición del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para negociar un acuerdo que persigue "resolver" la situación política que tiene España y que, a su juicio, ha entendido lo que los ciudadanos expresaron en las urnas el 20 de diciembre.

Asimismo, ha anunciado que "a lo largo de esta semana" enviará a Podemos una "propuesta revisada" de su programa de gobierno, en la que incluirán las medidas que compartan del documento que les ha remitido el partido morado. Además, ha dicho que está dispuesto a reunirse con su líder, Pablo Iglesias, y a "hacerse la foto", pero cuando lleguen a un acuerdo.

ERC y DiL votarán lo mismo

Por su parte, ERC y DiL han acordado que "votarán lo mismo" en la investidura de Pedro Sánchez.

Ambas formaciones han adelantado que no fijarán su posición sobre la investidura hasta que no sepa "con quién se casa" el PSOE para formar gobierno.

"No es lo mismo un acuerdo PSOE y Ciudadanos, que Podemos y PSOE, que PSOE, Podemos y Ciudadanos, y hasta que no lo conozcamos no podremos fijar una posición definitiva", ha argumentado el portavoz de DiL, Francesc Homs.

En la misma línea, el portavoz de ERC, Joan Tardá, ha admitido que si los socialistas pactaran con Podemos y ambos partidos "vinieran con el referéndum debajo del brazo como aquel que lleva un pan", los independentistas catalanes se plantearían la abstención. Pero se ha mostrado convencido de que eso "no va a pasar", por lo que ha añadido que "ya se deduce" cuál va a ser la posición de ERC y de DiL en la investidura.