Política

Declara como investigado

Arraiz: 'Un Estado democrático no teme a la libertad de expresión'

Agencias | Redacción

17/02/2016

El presidente de Sortu aboga por "llevar los debates políticos a las instituciones" tras declarar en el TSJPV por pedir dar "jaque mate" a la Guardia Civil.

El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, ha criticado el proceso en su contra por presuntas injurias por pedir "jaque mate" a la Guardia Civil, y ha subrayado que "un Estado que tiene miedo a la libertad de expresión es un Estado democráticamente, sumamente débil".

Arraiz ha realizado estas declaraciones tras prestar declaración durante más de una hora y media en la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). El presidente de Sortu, que no ha respondido a las preguntas del juez que pidió recusar, ha recordado que es la tercera vez en poco tiempo que acude a declarar por sus opiniones y por ser "representante de Sortu".

A su juicio, "es momento en Euskal Herria, en este Estado, de que los debates políticos se lleven a las instituciones y al resto de foros de debates políticos en igualdad de condiciones, no a los Juzgados". "No se trata de que demos nuestra opinión delante de un juez y que ese juez decida si la sanciona o no, no es el momento para eso, es el momento para el debate político en abierto", ha señalado.

Libertad de expresión

En este sentido, ha recordado unas palabras de Arnaldo Otegi cuando dijo que la izquierda abertzale "había traído el conflicto del ring de boxeo a un tablero de ajedrez".

"Esto demuestra que algunos no entienden de ajedrez ni tienen ninguna intención de entender porque a ellos les va más el boxeo. Un Estado que tiene miedo de la libertad de expresión, es un Estado democráticamente sumamente débil, y lo estamos viendo aquí en Euskal Herria de continuo, pero también en otras partes del Estado. Por eso, también desde aquí nuestra solidaridad para con todos aquellos que están sufriendo persecución por delitos de opinión en otras partes también del Estado", ha apuntado.

En su opinión, "esto tiene que acabar" porque un Estado democrático "no tiene miedo a la libertad de expresión, un Estado democrático no lleva el debate político a los Juzgados, lo lleva a las instituciones y a otros foros".

Arropado por una veintena de simpatizantes de la izquierda abertzale y varios cargos de Sortu y EH Bildu, Arraiz ha insistido en las palabras que le han llevado hasta el tribunal y ha reiterado que la Guardia Civil sobra en Euskal Herria.

"Me ratifico en lo que dije el 12 de enero de 2015. Entonces, lo dije alto y claro, y hoy lo vuelvo a repetir delante de un juez: este país no necesita a la Guardia Civil, este país no quiere a la Guardia Civil, queremos que se vayan cuanto antes y no nos vamos a cansar de decirlo", ha asegurado.

Querella de Dignidad y Justicia

La asociación ultraderechista se querelló contra el presidente de Sortu por sus declaraciones con motivo de la detención de un grupo de abogados de presos el 12 de enero de 2015 en una operación policial denominada Jaque.

Ese día y el 14 de enero Arraiz ofreció dos ruedas de prensa. En la primera afirmó que la sociedad vasca debe dar "jaque mate" a la Guardia Civil y pidió que se fuera de Euskal Herria, y en la segunda aclaró que en Euskal Herria la única violencia era la del Estado español y la "única amenaza violenta" era la Guardia Civil y el resto de cuerpos "represivos".

Meses después, la sala de lo Social y Civil del TSJPV, por tres votos a dos, aceptó la querella por injurias a la Guardia Civil, pero rechazó la referida a un posible delito de "ultraje a España".