Política

Declaración ante el juez

Rato: 'Todas mis actividades profesionales han sido legítimas'

Agencias | Redacción

19/02/2016

El exvicepresidente del Gobierno español ha declarado ante el juez, por tercera vez, durante siete horas.

Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno español y expresidente de Bankia, ha comparecido este viernes durante siete horas en los Juzgados de Plaza de Castilla, donde ha declarado ante el juez de Instrucción número 31, Antonio Serrano-Arnal, en una pieza secreta por delitos relacionados con irregularidades en su patrimonio.

El juez ha tomado declaración por tercera vez a Rodrigo Rato y también ha hecho lo mismo con el abogado y presunto testaferro del exdirector gerente del FMI, Domingo Plazas. La hermana de Rato, María Ángeles, ha sido otra de las seis personas que han declarado este viernes.

El juez, que mantiene la pieza secreta, no ha dictado ninguna medida cautelar tras tomar declaración a las seis personas citadas para hoy, han informado fuentes jurídicas.

En declaraciones a EFE, Rato ha declarado que todas sus actividades profesionales han sido "desde luego, legítimas y lícitas" y así se lo ha expresado "una vez más" a la fiscal y al juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal, que investiga el origen de su fortuna.

"He vuelto a declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, por tercera vez y de nuevo bajo secreto de sumario", y "he respondido a todas las preguntas del juez y la fiscal sobre mi actividad profesional en los últimos años", ha señalado el también ex director gerente del FMI.

El pasado 7 de octubre, este juez ordenó que se le retiraran el pasaporte a Rato tras tomarle declaración en relación con la investigación por la comisión de delitos fiscales, de corrupción entre particulares y de blanqueo de capitales.

Precisamente, este viernes se ha conocido que Rato y su hermana, recibieron 1,3 millones de euros de origen desconocido a través de su naviera (Naviera del Pilar S.L.), que según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), "no es más que una sociedad opaca".