Política

Acto en Bilbao

Rajoy defiende la coalición del 'sentido común': PP, PSOE y Ciudadanos

Agencias | Redacción

20/02/2016

Tras indicar que se está actualmente en una etapa de 'politiqueo y postureo', Mariano Rajoy ha considerado que hay que aportar 'cordura' a la política española.

El presidente del Gobierno central en funciones, Mariano Rajoy, ha reiterado que España necesita una "coalición a tres" entre PP, PSOE y Ciudadanos, y que ha calificado de "coalición del sentido común". En este sentido, ha remarcado que España seguirá creciendo al ritmo del 3 por ciento y creando medio millón de empleos anuales "siempre y cuando se configure un gobierno serio que genere confianza", ya que, si no, "volveremos a las andadas".

Rajoy ha participado este sábado en el foro 'Jóvenes, libertad y participación', que se celebra en el Museo Marítimo de Bilbao, donde ha incidido en que la opción PP-PSOE-Ciudadanos "no ha cuajado por que los socialistas no han querido hablar de ello".

"Por eso yo no fui a la sesión de investidura. No tenía votos y no estoy dispuesto a engañar a la gente... no fui, de momento", ha advertido, para añadir que si Pedro Sánchez no logra la investidura, el PP está "dispuesto a intentarlo".

A su juicio, estar indefinidamente "en funciones" no conviene a la economía española y ha apostado por "pasar de las ruedas de prensa a lo serio". Además, ha recordado que "cuando nadie logra el acuerdo mayoritario de la Cámara, la Constitución dice muy claro lo que hay que hacer", en referencia a unas posibles nuevas elecciones.

Tras indicar que se está actualmente en una etapa de "politiqueo y postureo", Mariano Rajoy ha considerado que hay que aportar "cordura" a la política española. En este sentido, ha analizado las elecciones del pasado 20 de diciembre y ha destacado que los ciudadanos trasladaron el mensaje de "diálogo y pacto", cuestión que, a su juicio, el PP "lo entendió".

"Esto necesita una coalición a tres: PP, PSOE y Ciudadanos", ha defendido, para añadir que quien tiene que presidir el Gobierno central es el PP porque "123 son más que 90".

