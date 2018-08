Política

Investidura de PEdro Sánchez

Iglesias: 'Sánchez se autoexcluye como presidente al pactar con C's'

AGENCIAS | REDACCIÓN

23/02/2016

El líder de Podemos recuerda que si el PP no se suma a PSOE y Ciudadanos "no dan los números".

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha recordado a Pedro Sánchez que la única posibilidad de que sea presidente es conformar un gobierno de coalición con Podemos, y que con un acuerdo con Ciudadanos se autoexcluye de esa responsabilidad porque no tendría los apoyos suficientes.

En ese sentido, ha adelantado que no apoyará a Sánchez si cierra el acuerdo con Ciudadanos: "Es un no, no los vamos a apoyar".

Iglesias, en rueda de prensa en el Congreso, tras reunirse con los portavoces de ERC y DiL, ha confiado en convencer a Sánchez de la necesidad de un gobierno de coalición con Podemos y se ha comprometido a trabajar "hasta el final" para lograrlo.

"No me puedo imaginar que Pedro Sánchez decida autoexcluirse porque en cualquier caso si llega a un acuerdo con PP y Ciudadanos parece que se autoexcluye como presidente y si se presenta a una investidura sin los votos necesarios, se excluye también", ha dicho Iglesias.

Asimismo, ha asegurado que ve "muy legítimo" que el PSOE llegue a pactos "con quien quiera" pero ha advertido de que si el PP no se suma a los socialistas y Ciudadanos no habrá Gobierno porque "sencillamente no dan los números".

Según ha dicho, este país está "muy lejos" de tener un Gobierno o un presidente si el PSOE y Ciudadanos no consiguen que el PP respalde ese pacto.

