Política

Investidura de PEdro Sánchez

Podemos rompe con el PSOE

AGENCIAS | REDACCIÓN

24/02/2016

Pablo Iglesias ha subrayado que el PP "se ha salido con la suya" y que el acuerdo PSOE-C's da "continuidad" a las políticas de Rajoy.

El portavoz de Podemos, Iñigo Errejón, ha anunciado que el pacto que el PSOE ha firmado con Ciudadanos ha frustrado por el momento la oportunidad histórica de conformar un gobierno de cambio, que ese acuerdo es incompatible con Podemos y que no acudirán hoy a las reuniones con los socialistas.

El equipo negociador de Podemos encabezado por Errejón ha comparecido en rueda de prensa en el Congreso, después de la firma esta mañana del acuerdo de gobierno entre PSOE y Ciudadanos, para anunciar la suspensión de sus negociaciones con los socialistas, que, según ha dicho, han elegido un acuerdo para "esperar al PP" y no pensando en Podemos.

Errejón se ha mostrado "decepcionado", "defraudado" y con "pesar" con un acuerdo que, a su juicio, no es ni "progresista ni reformista" y que además "va a hacer las delicias del Ibex 35 y de los sectores privilegiados" y que no solo no cambia las políticas del PP sino que en algunos casos las profundiza con la "tercera reforma laboral" encubierta que contiene el pacto.

Un acuerdo que, ha insistido, sigue sin contar además con los apoyos necesarios para sacar adelante la investidura del líder socialista Pedro Sánchez.

Por eso, se ha mostrado convencido de que salvo que el PP facilite este acuerdo con su abstención, se producirá una primera "investidura fallida".

Ante esta situación, Errejón ha dejado la puerta abierta para volver a negociar con el PSOE, pero ya después del 5 de marzo, una vez que Sánchez fracase en su intento de ser investido.

Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha incidido en que el PP "se ha salido con la suya" y vuelve a "entrar en escena" gracias al acuerdo entre Pedro Sánchez y Albert Rivera.

En su opinión, el documento es una "claudicación" del programa electoral del PSOE ante las tesis de Ciudadanos y de su asesor económico Luis Garicano, que suponen "la continuidad de las políticas del PP", ha añadido.

Ha argumentado que las propuestas incluidas en el pacto "las puede aceptar el PP" y ha recordado que Rivera siempre ha planteado su intención de contar con el partido de Mariano Rajoy para futuros acuerdos.

Garzón acudirá "por cortesía" a la reunión con el PSOE

Tras conocer la postura de Podemos, el portavoz de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha informado de que esta tarde acudirá a la reunión que en principio iba a ser 'a cuatro' con el PSOE, pero solo para trasladar a los socialistas que el acuerdo suscrito con Ciudadanos es "muy regresivo" e "incompatible" con las conversaciones que han tenido lugar en esa mesa, en la que participaban el PSOE, Podemos, Compromís e IU.

Garzón ha sugerido que si a esta cita no acuden los cuatro partidos concernidos, "no se darán las condiciones" para desarrollar esa reunión.

Para el portavoz de IU, "estar a la altura del momento histórico" es intentar "un gobierno de resistencia" y para ello "la única posibilidad" es que el PSOE gire a la izquierda y no a la derecha.

"El PSOE parece haber elegido no ir con las clases populares", ha lamentado Garzón.