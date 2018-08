Política

Caso Nóos

Torres insiste en que las facturas 'son verdaderas y reales'

agencias | redacción

25/02/2016

Torres se ha acogido por primera vez a su derecho a no declarar.

El exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, Diego Torres, ha incidido en la tercera jornada de su interrogatorio en que las facturas de los Illes Balears Forum y los Valencia Summit son "reales y verdaderas".

Así se ha expresado durante esta jornada que ha empezado sobre las 09:20 horas y donde la presidenta del tribunal, Samantha Romero, le ha tenido que llamar al orden en dos ocasiones en escasos minutos: "Usted no puede dirigir el juicio".

Ante las preguntas de la letrada de la Abogacía de la Comunidad autónoma, María Ángeles Berrocal, Torres se ha acogido por primera vez a su derecho a no declarar: "No le voy a responder sobre facturas que no he analizado. No lo puedo recordar".

"Si usted me pregunta sobre documentos que no conozco y que no sé si se han imputado al proyecto, yo de memoria no me voy a acordar. Si me pregunta por informes de costes, estaré encantado de responder", ha aseverado Torres.