Rita Barberá: 'No dimito, ni me lo planteo'

Eider Garaikoetxea | EITB.EUS

25/02/2016

En una dura comparecencia, la exalcaldesa de Valencia y senadora ha dicho que "nunca" ha tenido "caja B" ni ha ordenado "ningún blanqueo o mordida".

La exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, no ha dejado lugar a dudas. No dimite, ni siquiera se lo ha planteado. La dirigente popular ha defendido su inocencia y ha negado la mayor en su presunta vinculación con la supuesta trama de corrupción destapada en el caso Imelsa. "No ha habido caja B en Valencia. Esta alcaldesa no ha tenido caja B. Nunca he ordenado ninguna mordida ni ningún blanqueo de dinero", ha subrayado. Lo ha manifestado en una rueda de prensa convocada en la sede del PP en Valencia apenas dos horas antes.

La expectación ha sido máxima, ya que la dirigente popular convocaba la rueda de prensa con carácter de urgencia, tal como hizo la ya expresidenta de los populares en Madrid, Esperanza Aguirre. Sin embargo, Barberá ha anunciado que no dimite, "ni siquiera me lo planteo", ha añadido. La senadora ha querido aclarar, diciéndolo "muy clarito y muy fuerte", que no piensa renunciar a su acta de senadora porque, ha insistido, el sumario del caso está bajo secreto de sumario y desconoce "totalmente" su contenido. "No conozco nada de lo que se me acusa", ha subrayado.

La presión desde distintos estamentos del PP para que la exalcaldesa diera explicaciones públicas sobre el caso Imelsa ha ido in crescendo durante los últimas semana. El juez de instrucción número 18 de Valencia, por su parte, inició el martes los trámites para imputar a la senadora.

"Todo es falso"

De hecho, la de hoy ha sido su primera comparecencia pública desde que se produjeran las detenciones de la Operación Taula y desde que concejales, exediles y asesores del grupo popular municipal declararan como investigados por un presunto caso de blanqueo en el Ayuntamiento de Valencia.

Ante las voces que apuntaban a su presunta relación con la trama, Barberá difundió un comunicado el pasado 2 de febrero en el que insistía que "ningún contrato del Ayuntamiento de Valencia se ha amañado, ni ha habido ninguna mordida, ni desvío a financiación ilegal".

Tras ese "prudente silencio", la rueda de prensa de hoy ha seguido la línea de lo expresado hace casi un mes, aunque Barberá ha abundado en duras palabras. "Mentiras", "apaleamiento público" o "manipulación" han sido términos que ha repetido con vehemencia durante su comparecencia, con duras críticas a los medios de comunicación y a la "izquierda radical".

Barberá ha afirmado que no ha "contribuido a ningún blanqueo de dinero" en el grupo popular municipal ni lo ha ordenado, y "todo lo que se ha dicho al respecto es falso". La exalcaldesa ha defendido, "hasta lo que yo se", ha puntualizado, a todos los concejales y asesores que trabajaron con ella y ha dado las gracias a los dirigentes del PP que la han apoyado, en especial a su "buen amigo" Rajoy. Sin mencionarlos, la exalcaldesa ha criticado a los actuales dirigentes del PP en Valencia.

"No soy una corrupta"

"No soy una persona corrupta ni desde el punto de vista económico ni moral", ha sentenciado. Según ha explicado, vive de su "sueldo" y su patrimonio es "conocido".

Preguntada por qué hará ante su eventual imputación en el caso, la dirigente popular ha manifestado su "voluntad de colaborar con la justicia", y ha anunciado que dará las consiguientes explicaciones en el tribunal que le corresponde.