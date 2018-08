Política

Cartas entre Rivera y Rajoy: 'Dijo no al rey y ahora a Ciudadanos'

Agencias | Redacción

26/02/2016

El líder emergente pidió reunirse al presidente en funciones, a lo que éste contestó: "Me reúno cuantas veces quiera pero le agradecería que no me tomara el pelo".

Imagen de la reunión entre ambos líderes con respecto a Cataluña. EFE Imagen de la reunión entre ambos líderes con respecto a Cataluña. EFE

