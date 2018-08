Política

Parlamento Europeo

Personalidades internacionales piden a ETA una tregua "verificada"

Redacción

29/03/2010

La declaración elogia la apuesta de la izquierda abertzale por utilizar medios exclusivamente políticos y pacíficos y pide al Gobierno de Zapatero que responda con un nuevo proceso de diálogo.

El ex presidente sudafricano Frederick de Klerk, el arzobispo de su país Desmond Tutu, la fundación Nelson Mandela, los ex primeros ministros irlandeses John Hume, Mary Robinson y Albert Reynolds y otras 16 personalidades especializadas en procesos de paz y resolución del conflictos han reclamado hoy a ETA un alto el fuego permanente supervisado internacionalmente y han pedido al Gobierno español que, si la organización da ese paso, responda entablando un nuevo proceso diálogo que permita "resolver las diferencias y alcanzar una paz duradera".

En una declaración presentada en el Parlamento Europeo por el mediador sudafricano Brian Currin, los líderes internacionales han elogiado el "compromiso público" asumido por la izquierda abertzale de recurrir a medios "exclusivamente políticos y democráticos" para alcanzar sus objetivos políticos en "ausencia total de violencia".

A su juicio, este compromiso recogido en una declaración publicada el 16 de febrero, si se respeta, "puede ser un paso importante para poner fin al último conflicto que pervive en Europa".





Petición a ETA

"Pedimos a ETA que apoye este compromiso declarando un alto el fuego permanente, plenamente supervisado", reclaman los firmantes. "Esta declaración, respondida adecuadamente por el Gobierno (español) permitiría que los nuevos esfuerzos políticos y democráticos avancen, que las diferencias se resuelvan y que se alcance una paz duradera",

concluye el texto.

Currin ha admitido que una simple declaración de alto el fuego por parte de ETA no sería suficiente porque no generaría "confianza" al haberse vulnerado treguas similares en el pasado. "La importancia del alto el fuego que estamos pidiendo es que estaría supervisado internacionalmente por un órgano internacional independiente. No es un alto el fuego en el que no se pueda confiar", ha explicado el mediador sudafricano.





Petición al Gobierno

Aunque la declaración internacional no dirige ninguna petición concreta al Gobierno español más allá de responder a la tregua, Currin ha explicado que, en su opinión personal, entre las medidas que debería adoptar está la legalización de Batasuna, el acercamiento de los presos al País Vasco y la relajación de la legislación sobre seguridad.

Si ETA no responde al llamamiento de esta declaración internacional y prosigue con los atentados, el mediador sudafricano ha apuntado que espera que "la izquierda abertzale condene la violencia".

"Si ello sucede, inevitablemente habrá una ruptura entre los actores políticos y los que siguen apostando por la violencia", ha indicado Currin, a título personal.





Los firmantes

Entre los firmantes de la declaración, mayoritariamente irlandeses y sudafricanos, hay cuatro premios Nobel de la Paz (De Klerk, Tutu, Hume y la irlandesa Betty Williams). También está el jefe de gabinete de Tony Blair cuando éste era primer ministro británico, Jonathan Powell, o el ex secretario general de Interpol, Raymond Kendall, así como nueve académicos especialistas en procesos de paz, fundamentalmente de universidades estadounidenses.