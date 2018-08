Política

Puesta en libertad

Cascada de reacciones ante la salida de prisión de Otegi

Agencias | Redacción

01/03/2016

Los partidos vascos valoran la excarcelación del líder abertzale, que ha provocado el enésimo rifi-rafe entre Iglesias y Rivera en Twitter.

La excarcelación del dirigente de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, no ha dejado indiferente a nadie. Gobiernos, partidos políticos, sindicatos y asociaciones de víctimas han realizado declaraciones sobre su salida de prisión.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha confiado en que Otegi se incorpore, si así lo decide, a la "vida política de la forma más normalizada posible" y "sin que nadie se lo impida". En su semanal comparecencia de prensa tras el consejo de gobierno, Erkoreka ha dejado claro que al Gobierno Vasco no le preocupa que Otegi pueda optar a la Lehendakaritza en las próximas elecciones autonómicas al indicar que "nada que sea expresión de la vida democrática, ni nada que tenga que ver con el incremento de la confrontación política y del debate puede inquietar a un gobierno".

La consejera portavoz del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha "saludado" la salida de prisión de Otegi y ha cuestionado a quienes lo critican. Para la portavoz del Ejecutivo foral, Otegi "ha hecho en los últimos tiempos una apuesta política por recuperar la paz y la convivencia, de las que tan necesitada está esta sociedad", y ha insistido en que el ejecutivo navarro trabajará "con todas las fuerzas que apuesten por una cultura de paz y convivencia".

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto (PNV), ha expresado su deseo de que la salida de la cárcel de Otegi "sirva para profundizar en el gran reto" que tiene Euskadi, el de la "convivencia". Aburto ha dado la "bienvenida" a que el dirigente de la izquierda abertzale haya abandonado una "situación injusta".

En declaraciones a los periodistas desde el exterior de la cárcel de Logroño, el presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, ha afirmado que "no sale un preso político más" de prisión, sino "un líder político", al que el Estado "ha convertido en un mito" al mantenerle en prisión durante seis años y medio. Además, ha afirmado que no dudaba de que Otegi iba a aceptar ser candidato a lehendakari porque "es un animal político y lleva la política en la sangre".

Arraiz responde a las preguntas de ETB desde Logroño.

El PSE-EE no ha realizado declaración oficial alguna sobre la excarcelación de Otegi. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el que fuera presidente de la formación y amigo personal de Otegi, Jesús Eguiguren, ha afirmado que su salida de prisión "supone un punto y final de un ciclo de pacificación en el que él fue protagonista fundamental" y por el que tuvo "como premio siete años de cárcel". "Lo que ha ocurrido es que la situación de Euskadi, cuando Arnaldo Otegi entra en la cárcel y la situación cuando sale, es muy distinta", ha precisado, por lo que considera que el líder abertzale "tendrá que realizar esa reflexión partiendo de cero porque tiene un partido, que es Podemos, que hace competencia" a la izquierda abertzale y que, en las últimas elecciones, "le ha arrebatado bastante votos".

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, por su parte, cree que Otegi "sigue estando claramente inhabilitado para ser cualquier tipo de referencia política en la sociedad vasca o en la sociedad española". En su opinión, Otegi debería salir de la cárcel "con vergüenza, con una sensación de humillación por su pasado criminal, por su constante vinculación con ETA y con la obediencia a lo que dice la banda terrorista".

El coordinador de la gestora de UPyD, Gorka Maneiro, ha defendido la misma tesis que Alonso al afirmar que Otegi está "política y democráticamente inhabilitado" para ser candidato a lehendakari, porque "defendió las acciones criminales de ETA y atacó, insultó y denigró" a sus víctimas.

Desde el ámbito sindical, LAB ha dado la bienvenida a Otegi tras su salida de la prisión y ha pedido también la puesta en libertad del exsecretario general del sindicato, Rafa Díez Usabiaga, que fue condenado también por el 'caso Bateragune'. En un comunicado, la central sindical ha afirmado que "Otegi ha sido secuestrado y se han vulnerado sus derechos civiles y políticos, junto al resto de personas encausadas, cuando su único delito ha sido trabajar por abrir un nuevo tiempo en nuestro pueblo para la paz y la resolución democrática, desde su compromiso con Euskal Herria".

Otras instituciones y partidos

La vicepresidenta en funciones del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha garantizado que el Ejecutivo estará "muy vigilante" para que la salida de Arnaldo Otegi de la cárcel no se convierta en un enaltecimiento del terrorismo. La dirigente popular ha recordado que Otegi ha cumplido una condena por pertenencia a una organización armada y que está inhabilitado "y muy bien inhabilitado" hasta el año 2021.

El ministro del Interior en funciones del Gobierno español, Jorge Fernández Díaz, ha manifestado que Otegi no merece ser considerado como un hombre de paz o un héroe, y que tampoco debería ser candidato de ningún partido en las elecciones vascas. "Ha cumplido con la justicia, pero no con la sociedad", ha dicho.

La portavoz de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, ha afirmado que en un Estado democrático "nadie debería ser perseguido por defender sus ideas o por formular sus planteamientos políticos".

Sin embargo, la reacción que más comentarios ha generado ha sido la que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha lanzado en Twitter. Según el líder de la formación emergente, la libertad de Otegi "es una buena noticia para los demócratas" porque "nadie debería ir a la cárcel por sus ideas".

La libertad de Otegi es una buena noticia para los demócratas. Nadie debería ir a la cárcel por sus ideas ? Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 1 de marzo de 2016

El mensaje ha provocado la reacción airada del líder de Ciudadanos Albert Rivera que ha retuiteado para para contradecirle y afirmar que "Otegi fue condenado por la Justicia por pertenencia a banda armada" y que quien está encarcalado "por sus ideas" es el opositor venezolano Leopoldo López --que lleva dos años en la prisión militar de Ramo Verde de Caracas y ha sido condenado a 14 años de prisión--.

Otegi fue condenado por la Justicia por pertenencia a banda armada. Encarcelado por sus ideas está @leopoldolopez pic.twitter.com/kiIQFAdBIo ? Albert Rivera (@Albert_Rivera) 1 de marzo de 2016

Iglesias le ha respondido al cabo de 20 minutos, para reprocharle que los diputados del Parlamento catalán se salieron de la cámara "con el PP para no condenar el Franquismo". "Menos lobos, Albert Rivera", le ha dicho Iglesias, añadiendo que Podemos tiene "principios" y Ciudadanos sólo "marketing".

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, considera un "agravio" que Otegi e Iglesias hayan asegurado que en Estado hay presos políticos porque, según él, "no han existido en toda la democracia". "No estamos dispuestos a asumir que se diga que en España hay presos políticos, porque no solo no es cierto, sino que es casi un agravio a todas las víctimas y personas que tanto sufrimiento han tenido con el terrorismo y los terroristas", ha afirmado.

En el otro extremo, el portavoz parlamentario de IU, Alberto Garzón, ha calificado su salida de prisión como "una buena noticia política" y ha animado a verla "como una oportunidad, más que como un elemento conflictivo".

Por último, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite ha advertido que "entronizar a quienes defienden paz por impunidad solo contribuye a fomentar la radicalización violenta y la cultura del odio entre los más jóvenes". Covite ha alertado, en un comunicado, de los "peligros de mantener una actitud complaciente ante continuos homenajes públicos a quienes han cumplido cárcel por delitos vinculados con el terrorismo".