Política

Caso Nóos

Urdangarin declara que la Casa Real tuteló la creación de Nóos

agencias | redacción

02/03/2016

Sin embargo, desmarca a la infanta Cristina de ese proyecto y asegura que la infanta no tenía ninguna función en el Instituto Nóos.

El marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, ha manifestado que el excontable del Instituto Nóos Miguel Tejeiro fue la persona que le recomendó constituir Aizoon, empresa que comparte al 50% con su mujer, "para canalizar mis honorarios profesionales". "Me dijo que era interesante tener una sociedad", ha aseverado el exduque, quien sin embargo ha desvinculado a su esposa del día a día de la mercantil. Asimismo, ha dicho que la infanta no tenía ninguna función en el Instituto Nóos.

"Siempre he confiado en la opinión de Tejeiro", ha incidido el acusado, quien ha recordado que Aizoon fue creada en 2003 con el objeto social de consultoría y alquiler de bienes inmuebles.

Según la Agencia Tributaria, Urdangarin utilizó Aizoon como "pantalla" para declarar gastos que nada tenían que ver con esta mercantil y así tributar menos en su declaración de la renta.

Es más, la infanta reconoció en la declaración que como imputada prestó el 8 de febrero de 2014 que conocía que su marido canalizaba sus ingresos profesionales a través de Aizoon.

Por otro lado, preguntado por los alquileres de los pisos que posee en Palma, Urdangarin ha dicho que fueron adquiridos por Nóos Consultoría y que fueron alquilados a Aizoon y, posteriormente, a un particular. Según ha dicho, desconoce "a qué responde" esta operación porque "fue un consejo que me dio Miguel Tejeiro".

"De estas cosas nunca me he ocupado y he confiado en los temas fiscales y financieros en Miguel Tejeiro, del detalle lo veo y no entiendo muy bien a qué responde, no tomo estas decisiones", ha declarado.

710.000 euros de Valencia y Baleares

Iñaki Urdangarin ha dicho hoy ante el tribunal que cobró 710.000 euros del Instituto Nóos entre 2004 y 2005 por su trabajo para las cumbres que organizó la entidad en Valencia y Baleares.

"Yo creo que recibí en total, en 2004 y 2005, mis honorarios por las cumbres tanto Valencia Summit como Ibforum, 710.000 euros con IVA. Eso fue los únicos ingresos que he cobrado del Instituto Nóos por los acuerdos de las cumbres, el resto siempre me ha venido por las empresas privadas a las que he asesorado", ha dicho Urdangarin, a preguntas del fiscal.

El precio de los honorarios que cobraba Urdangarin al Instituto Nóos lo fijaba "el director de cada proyecto" en el que participaba, en función del cargo que tenía el entonces duque de Palma.

Ha detallado que cada director de proyecto tenía que hacer la asignación de horas de los consultores que participaban en ellos y, en su caso particular, era su secretaria quien las contabilizaba a partir de su agenda, porque era quien sabía el tiempo que había estado trabajando en Valencia o Baleares.

Ni un paso sin consultar a García Revenga

Por otro lado, ha negado haber dado "un paso en mi vida sin consultar" con el exsecretario personal de las infantas y extesorero del Instituto Nóos, Carlos García Revenga.

Así lo ha puesto de manifiesto al ser interpelado sobre las funciones de cada uno de los miembros de la junta directiva de la entidad, y al respecto ha apuntado que García Revenga "estaba informado de todo lo que hacíamos" a través de la entidad presidida por Urdangarin y cuyo vicepresidente era Diego Torres.

García Revenga permaneció imputado en la causa durante varios meses ante el conocimiento que pudiera tener de las presuntas irregularidades cometidas a través de la entidad, si bien finalmente fue archivado su encausamiento.

Facturas

Urdangarin se ha continuado desvinculando este miércoles del tema de las facturas del Instituto Nóos asegurando que "es importante saber que en las empresas existe división de funciones y ésta no era mi función".

Así se ha pronunciado al inicio del interrogatorio por parte del fiscal Pedro Horrach, donde el exduque de Palma ha remarcado que "el tema de las facturas era una función delegada a tema de contabilidad", de la que Marco Tejeiro era el responsable, ha dicho.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha reanudado este miércoles puntual, a las 09:15 horas, su interrogatorio a Urdangarin en el marco del juicio del caso Nóos. La declaración del exduque de Palma arrancó el pasado viernes una vez finalizada la de su exsocio al frente del Instituto Nóos, Diego Torres, quien fue interpelado por las partes durante más de 25 horas.

Al inicio de su comparecencia ante el tribunal, el marido de la infanta Cristina se desvinculó de las cuestiones relativas a facturación o contabilidad de la entidad que presidía y que, según las pesquisas, constituyó el epicentro de una trama a través de la que ambos exsocios se apoderaron de más de seis millones de euros de Baleares, Madrid y Comunidad Valenciana.