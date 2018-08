Política

Presunto caso de corrupción

El juez fija una fianza de 3 millones de euros para Jaume Matas

30/03/2010

El ex presidente de Baleares y ex ministro de Medio Ambiente deberá hacer efectiva la fianza en 72 horas para eludir la prisión. Además, deberá comparecer cada 15 días ante el juzgado.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha decretado prisión provisional eludible bajo fianza de 3 millones de euros para el ex presidente del Govern balear y ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas (PP), para quien Fiscalía anticorrupción y acusación particular solicitaba idéntica caución, por su elevado riesgo de fuga y la posible alteración de pruebas.

El ex presidente deberá hacer efectiva la fianza en un plazo de 72 horas.



Así lo ha comunicado hoy el magistrado a Rafael Perera, letrado de Matas, para quien Castro ha dictado además la retirada del pasaporte -que ya fue ordenada el pasado viernes-, la prohibición de abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado.

El juez también ha decretado la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la comparecencia cada quince días para el cuñado de Matas y ex tesorero del PP balear, Fernando Areal, también imputado dentro del caso Palma Arena, que investiga el presunto desvío de más de 50 millones de euros durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007) y su posible conexión con el supuesto enriquecimiento ilícito del ex presidente.



En concreto, sobre el ex ministro de Medio Ambiente pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, cohecho, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública, castigados con hasta 68 años de prisión pese a que la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, a tenor de las graduaciones de condena establecidas en el Código Penal.