ACTO EN ANOETA

Otegi aboga por abrir 'un segundo frente al Estado'

M.B | EITB.EUS

05/03/2016

Ha pedido a la "nueva izquierda española" sumarse para poner en marcha "procesos constituyentes en las naciones del Estado" cuando comprueben que en España "es imposible la democratización".

El líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, ha reclamado a "la nueva izquierda española" a sumarse para poner en marcha "procesos constituyentes en las naciones del Estado" cuando comprueben que en España "es imposible la democratización".

Además, ha realizado un llamamiento a poner "en marcha el proceso independentista en Euskal Herria y abrir un segundo frente al Estado aquí cuanto antes".

El secretario general de Sortu ha dicho en el Velódromo de Anoeta ante miles de personas que han acudido a rendirle un homenaje que lo importante no es "de dónde venimos sino a dónde vamos". Otegi, que ha arrancado su intervención recordando a sus compañeros que continúan presos, ha dicho que "necesitamos saber qué es lo que ha ocurrido", y ha añadido que la izquierda abertzale tiene que hacer un análisis certero para saber "en qué fase estamos".

Otegi considera que en el futuro hay dos opciones. Una de ellas es que se va a poder "construir la democracia en los estados español y francés, que va a ser posible la evolución política en esos estados y que se llegara en un momento determinado a un estadio en el que reconocerán" al pueblo vasco "como nación diferenciada y su derecho a decidir".

No obstante, ha apuntado que él no cree "en esa opción", y ha considerado que "la realista es la de construir un Estado propio". "Los independentistas vascos estamos dispuestos a colaborar en la democratización del Estado, no creemos que sea posible, pero, si surge la oportunidad histórica, no tenemos ningún inconveniente en participar en ese proceso, pero yo os digo que ese proceso no se va a poder dar", ha añadido. Por ello, desde "el máximo de los respetos y en justa reciprocidad", ha pedido a "esos sectores populares que hoy articulan la nueva izquierda española que sean honestos".

Estados decentes

Otegi, que ha intervenido durante casi una hora, ha enfatizado que "todos los pueblos del mundo tienen derecho a vivir en estados decentes", y que la izquierda abertzale cambió de "estrategia para pasar de una fase de reivindicación a una fase de resolución". El secretario general de Sortu ha destacado que en 40 años de gestión de la izquierda abertzale tiene "cero corrupción", ha incidido en hacer autocrítica y se ha comprometido a desarrollar la "agenda que nos pida el pueblo".

Otegi ha vuelto al velódromo cuatro días después de su salida de la prisión de Logroño, tras cumplir seis años y medio de condena por el 'caso Bateragune'.

Elecciones

El líder de la izquierda abertzale ha hecho alusión por segunda vez tras salir de prisión a la posibilidad de que sea el candidato a lehendakari de su formación, para decir que "lo más importante no es quién sea el candidato a lehendakari, lo más importante no son las elecciones, lo realmente importante es cuál es la alternativa que vamos a ofrecer a nuestro pueblo, el proyecto que se ofrezca". En este punto ha recordado al fallecido Periko Solabarria, "un lehendakari de los trabajadores".

Cuatro años gobernando las instituciones

Otegi ha recordado los cuatro años en los que la izquierda abertzale ha gobernado las instituciones en Gipuzkoa, tiempo en el que, ha dicho, la crisis económica "nos golpeó duramente. Obtuvimos las mayores cotas probablemente en el momento en que los trabajadores más se quejaban de las instituciones. Fue un viaje al revés", ha matizado. En este sentido, ha dicho que "no supimos leer bien la situación".

Por otro lado, respecto a la autocrítica ha señalado que hablarán del pasado "siempre que se habilite un marco democrático" para ello.

Mensaje de Rafa Díez

Durante el acto se ha leído un mensaje del exsecretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga, el único condenado por el 'caso Bateragune' que continua en prisión y que, desde la cárcel de El Dueso, en Cantabria, ha animado a la ciudadanía "a seguir peleando" por los derechos de los reclusos.

El velódromo, abarrotado

Varios miles de personas han hecho cola con mucho tiempo de antelación para acceder al velódromo donostiarra, donde se han ocupado las 8.000 plazas que permitía el aforo del recinto deportivo. Además, los organizadores han preparado una carpa con capacidad para otras 5.500 personas que han podido seguir el acto a través de una pantalla gigante.

Al velódromo ha acudido la plana mayor de Sortu con sus dirigentes Hasier Arraiz, Pernando Barrena, Amaia Izko, Rufi Etxeberria o Joseba Permach, y los líderes de la coalición EH Bildu, Pello Urizar (EA), Rebeka Ubera (Aralar) y Oskar Matute (Alternatiba). También asisten dirigentes catalanes de la CUP y ERC, la ex consejera vasca socialista Gemma Zabaleta, a título personal.

Además de la intervención política, el acto de bienvenida a Otegi ha contado con actuaciones de grupos como Gatibu o Esne Beltza o la intervención del bertsolari Jon Maia.