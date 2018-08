Política

Presunta trama de corrupción

Xabier Agirre cree que De Miguel dio datos incompletos sin mala fe

Redacción

31/03/2010

El diputado general de Álava ha explicado que la secretaria de la Diputación no detectó ninguna incompatibilidad para el cargo.

El diputado general de Álava, Xavier Agirre, ha reconocido hoy que el ex diputado foral de Administración Local, Alfredo de Miguel, presentó ante la Diputación y "sin mala fe" una primera declaración de actividades incompleta en la que no constaba que era administrador único de una sociedad mercantil.

Agirre ha comparecido hoy a petición propia en las Juntas Generales de Álava para responder a la denuncia que realizó el PP sobre las supuestas incompatibilidades para el cargo en las que podría haber incurrido De Miguel, quien dimitió tras verse imputado en una presunta trama de corrupción.

El diputado general de Álava ha explicado que en el informe que la secretaria emitió en enero del 2008, en función a los datos aportados por De Miguel en el 2007, no detectó ninguna incompatibilidad para el cargo.

No obstante, ha reconocido que en la documentación aportada por De Miguel para ese informe no constaba que era administrador único de la sociedad mercantil Landaburu Etxea, encargada de comprar el edificio de la nueva sede del PNV de Vitoria-Gasteiz. Esa información la adjuntó el propio de Miguel a la secretaria general durante el año 2008.

"De Miguel no actuó de mala fe, sino con absoluta buena fe, porque si hubiera actuado con mala fe, en la segunda declaración

tampoco hubiera puesto que él era el administrador de Landaburu Etxea. No se porque no lo pondría en la primera, pero en la segunda lo declara clarísimamente", ha explicado.